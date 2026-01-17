Вибух у багатоповерхівці Харкова, блекаут у Серпухові: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 17 січня 2026 року

У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції, у Салтівському районі міста Харкова пролунав вибух у багатоповерхівці, у Сочі та Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи,МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС для ремонту.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 17 січня:

Блекаут у Серпухові

У російськомі місті Серпухів, що розташоване під Москвою, сталася пожежа на електропідстанції. Частина міста залишилася без електропостачання.

За попередніми даними, внаслідок займання виникли перебої з електроенергією в окремих районах. Причини пожежі та масштаби відключень уточнюються.

Вибух у Харкові

У Харкові внаслідок вибуху невідомого походження загинули чоловік і жінка. Їхні тіла деблокують з-під завалів.

За його словами, вибух стався близько 01:30 у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку в Харків. Внаслідок інциденту пошкоджені перекриття між трьома поверхами.

Наразі триває розбір завалів. Причини вибуху встановлюються.

Вибухи у Краснодарському краї

У ніч на 17 січня пролунали вибухи над морем поблизу Туапсе та Сочі. За словами місцевих, перші гучні звуки в районі Туапсе пролунали близько 02:20 ночі.

Загалом очевидці нарахували щонайменше сім вибухів і бачили спалахи з боку Чорного моря. Деякі свідки зазначають, що в небі було чути характерне гудіння, схоже на звук легкого літака.

Перемир’я біля Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило досягнення згоди між Україною та Росією щодо локального припинення вогню для проведення ремонтних робіт на лінії електропередач, яка живить Запорізьку атомну електростанцію.

Інші важливі новини

Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою

Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії

Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»