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Подорож всередину людини: у столиці готується масштабний проєкт про секрети тіла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Подорож всередину людини: у столиці готується масштабний проєкт про секрети тіла
До створення експозиції організатори залучили науковців і медиків
фото надане організаторами виставки

Організатори обіцяють повне занурення в анатомію завдяки VR-технологіям, digital-активаціям та сенсорним тестам

29 серпня на Львівській площі у Києві відкриють масштабний інтерактивний проєкт «Тіло людини». На площі понад 5 тис. кв. м відвідувачі зможуть зазирнути всередину людського організму, побачити органи у форматі гігантських 3D-моделей та взаємодіяти з експонатами за допомогою сучасних технологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів виставки.

Організатори обіцяють повне занурення в анатомію завдяки VR-технологіям, digital-активаціям та сенсорним тестам. Зокрема, гості зможуть:

  • побачити, як пульсує триметрове серце та дихають легені;
  • пройти крізь інтерактивний тунель стравоходу;
  • дослідити роботу мозку через візуалізацію нейронних імпульсів;
  • скористатися аналізатором тіла, виміряти пульс та послухати серцебиття через стетоскоп;
  • пройти тести на координацію та слух або впізнати орган на рентгенівському знімку.
Відвідувачі виставки зможуть пройти крізь інтерактивний тунель стравоходу
Відвідувачі виставки зможуть пройти крізь інтерактивний тунель стравоходу
фото надане організаторами виставки

«Ми хотіли, щоб цей проєкт був не сухою теорією, а повним зануренням. За допомогою VR-технологій та інтерактивних інсталяцій ми хочемо просто й захопливо показати, як насправді працює людський організм. Щоб після відвідування людина по-іншому подивилася на власне тіло та здоров’я», – розповів засновник компанії Unipark та організатор проєкту Денис Погорєлко.

Гості виставки зможуть побачити, як пульсує триметрове серце
Гості виставки зможуть побачити, як пульсує триметрове серце
фото надане організаторами виставки

До створення експозиції залучили науковців і медиків. Головним медичним партнером виставки став Інститут серця МОЗ України, а амбасадором зони серця – відомий кардіохірург і трансплантолог Борис Тодуров.

Гості виставки побачать клітини організму під мікроскопом
Гості виставки побачать клітини організму під мікроскопом
фото надане організаторами виставки

Однією з технологічних особливостей проєкту стануть цифрові селфі-аватари відомих українців, з якими зможуть взаємодіяти відвідувачі.  Спортивними селфі-аватарами проєкту стали боксер Олександр Гвоздик та баскетболіст і новий Холостяк країни В’ячеслав Кравцов. А голосами окремих зон та експозицій виступили зірки культури та шоу-бізнесу: Ольга Сумська, Павло Зібров, Kazka, Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик, Володимир Горянський, Вадим Олійник, Гарік Корогодський, Олександр Педан , Маша Єфросиніна, Onuka, Сергій Танчинець (гурт «Без обмежень»), Аніта Луценко.

До створення експозиції залучили науковців і медиків
До створення експозиції залучили науковців і медиків
фото надане організаторами виставки

Також на локації проходитимуть лекторії за участі лікарів, а для дітей підготували спеціальні анімаційні ролики, які простою мовою пояснюватимуть, як працює людський організм. 

Подорож всередину людини: у столиці готується масштабний проєкт про секрети тіла фото 1

Деталі заходу:

  • Коли: з 29 серпня.
  • Місце проведенняЛьвівська площа, 8А.

Нагадаємо. у Києві 17 серпня відкрилася аудіальна документальна виставка «Справжній степ» з записами звуків українського степу, згодом її презентують і в інших українських містах, зокрема у Херсоні. Для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу – вітру, птахів, комах, ссавців та інших, а також робили нові.

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Теги: Київ виставка

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