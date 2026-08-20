Подорож всередину людини: у столиці готується масштабний проєкт про секрети тіла
Організатори обіцяють повне занурення в анатомію завдяки VR-технологіям, digital-активаціям та сенсорним тестам
29 серпня на Львівській площі у Києві відкриють масштабний інтерактивний проєкт «Тіло людини». На площі понад 5 тис. кв. м відвідувачі зможуть зазирнути всередину людського організму, побачити органи у форматі гігантських 3D-моделей та взаємодіяти з експонатами за допомогою сучасних технологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів виставки.
Організатори обіцяють повне занурення в анатомію завдяки VR-технологіям, digital-активаціям та сенсорним тестам. Зокрема, гості зможуть:
- побачити, як пульсує триметрове серце та дихають легені;
- пройти крізь інтерактивний тунель стравоходу;
- дослідити роботу мозку через візуалізацію нейронних імпульсів;
- скористатися аналізатором тіла, виміряти пульс та послухати серцебиття через стетоскоп;
- пройти тести на координацію та слух або впізнати орган на рентгенівському знімку.
«Ми хотіли, щоб цей проєкт був не сухою теорією, а повним зануренням. За допомогою VR-технологій та інтерактивних інсталяцій ми хочемо просто й захопливо показати, як насправді працює людський організм. Щоб після відвідування людина по-іншому подивилася на власне тіло та здоров’я», – розповів засновник компанії Unipark та організатор проєкту Денис Погорєлко.
До створення експозиції залучили науковців і медиків. Головним медичним партнером виставки став Інститут серця МОЗ України, а амбасадором зони серця – відомий кардіохірург і трансплантолог Борис Тодуров.
Однією з технологічних особливостей проєкту стануть цифрові селфі-аватари відомих українців, з якими зможуть взаємодіяти відвідувачі. Спортивними селфі-аватарами проєкту стали боксер Олександр Гвоздик та баскетболіст і новий Холостяк країни В’ячеслав Кравцов. А голосами окремих зон та експозицій виступили зірки культури та шоу-бізнесу: Ольга Сумська, Павло Зібров, Kazka, Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик, Володимир Горянський, Вадим Олійник, Гарік Корогодський, Олександр Педан , Маша Єфросиніна, Onuka, Сергій Танчинець (гурт «Без обмежень»), Аніта Луценко.
Також на локації проходитимуть лекторії за участі лікарів, а для дітей підготували спеціальні анімаційні ролики, які простою мовою пояснюватимуть, як працює людський організм.
Деталі заходу:
- Коли: з 29 серпня.
- Місце проведення: Львівська площа, 8А.
Нагадаємо. у Києві 17 серпня відкрилася аудіальна документальна виставка «Справжній степ» з записами звуків українського степу, згодом її презентують і в інших українських містах, зокрема у Херсоні. Для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу – вітру, птахів, комах, ссавців та інших, а також робили нові.
Читайте також:
Коментарі — 0