Росіяни пошкодили один з основних складів ВООЗ в Україні

Доступ до гуманітарного складу обмежено через сильне задимлення

На пошкодженому складі зберігалися гуманітарні медичні засоби

Унаслідок російського обстрілу в Бориспільському районі Київщини пошкоджено один з основних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні. Серед співробітників організації постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посилання на представництво ВООЗ в Україні.

Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та обсяг втрачених запасів. Через сильне задимлення доступ до складу з гуманітарними медичними засобами обмежили з міркувань безпеки, тому повністю оцінити наслідки атаки поки неможливо.

У ВООЗ зазначили, що на об'єкті завчасно зберігали лише обмежену кількість медикаментів. Організація вже визначила альтернативні місця для розміщення запасів.

«ВООЗ продовжує працювати, щоб своєчасно доставляти життєво необхідну медичну допомогу людям по всій Україні», – наголосили у представництві.

Організація також оприлюднила кадри з місця російської атаки. На фото видно складські приміщення та густий дим, який здіймається над територією об'єкта.

Наслідки російського удару фото: представництво ВООЗ в Україні

Задимлення після ворожої атаки фото: представництво ВООЗ в Україні

У ніч проти 3 вересня російські війська також пошкодили один із найбільших фармацевтичних складів України – логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі.

Нагадаємо, на початку серпня Росія вже атакувала склад ВООЗ в Україні. Там зберігали медичні матеріали, призначені, зокрема, для лікарень у прифронтових регіонах. Перед атакою команді ВООЗ вдалося вивезти менш ніж половину палет із медичними засобами.