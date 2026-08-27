Нічна атака на Київ: у Шевченківському районі пошкоджено гімназію та медзаклад

Падіння уламків під час атаки 27 серпня 2026 року у Києві

За попередніми даними, інформація про постраждалих не надходила

У ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів. Унаслідок ворожого обстрілу в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

У Шевченківському районі значних пошкоджень зазнало приміщення однієї з гімназій. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медичному закладі.

У Подільському районі столиці падіння уламків ворожих цілей зафіксували у дворі між житловими будинками.

За попередніми даними, інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місцях подій працюють відповідні екстрені та комунальні служби.

Нагадаємо, уночі Росія завдала чергового комбінованого удару балістичними ракетами та ударними безпілотниками одразу по кількох регіонах України – від Києва до узбережжя Чорного моря.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1646-й день повномасштабної війни