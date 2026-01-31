10 відділень «Нової пошти» в Києві працюватимуть цілодобово: адреси
Від 31 січня у Києві 10 відділень «Нової пошти» переходять на режим роботи 24/7 та функціонуватимуть як пункти Незламності. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише «Главком».
Таке рішення ухвалили через усе ще складну ситуацію з енергозабезпеченням у столиці, аби кияни мали більше місць, де можна отримати базову підтримку в будь-який час доби.
Адреси
Правий берег столиці
- № 310, вул. Бакинська, 30
- № 308, вул. Нижній Вал, 7-9
- № 543, вул. Хрещатик, 16А
- № 58, вул. Олекси Тихого, 49
- № 243, просп. Повітряних Сил, 3А
- № 88, вул. Якуба Коласа, 15
- № 163, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5
Лівий берег столиці
- № 19, вул. Райдужна, 25Б
- № 52, просп. М. Бажана, 3
- № 184, бульв. Верховної Ради, 14Б
У цілодобових відділеннях можна зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися зв’язком.
Раніше повідомлялось, що у відділенні «Нової Пошті» українці можуть зарядити такі гаджети, як телефон, ноутбук, планшет, навушники чи павербанк. Однак для економії електроенергії забороняється користуватися феном, підключати зарядні станції понад 300 Вт/год та пристрої з великим споживанням.
Крім цього, «Нова Пошта» пропонує можливість під’єднатись до їхнього Wi-Fi та провести онлайн-зустріч. Також у відділенні можна зняти готівку з комісією, без комісії та з карт NovaPay. А для мам та дітей пошта надає можливість скористатись небулайзером для інгаляції.
