10 відділень «Нової пошти» в Києві працюватимуть цілодобово: адреси

Іванна Гончар
Іванна Гончар
10 відділень «Нової пошти» в Києві працюватимуть цілодобово: адреси
Три відділення працюватиме на лівому березі, ще сім – на правому
фото: Нова пошта

У цілодобових відділеннях можна зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися зв’язком

Від 31 січня у Києві 10 відділень «Нової пошти» переходять на режим роботи 24/7 та функціонуватимуть як пункти Незламності. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише «Главком».

Таке рішення ухвалили через усе ще складну ситуацію з енергозабезпеченням у столиці, аби кияни мали більше місць, де можна отримати базову підтримку в будь-який час доби.

Адреси

Правий берег столиці

  • № 310, вул. Бакинська, 30
  • № 308, вул. Нижній Вал, 7-9
  • № 543, вул. Хрещатик, 16А
  • № 58, вул. Олекси Тихого, 49
  • № 243, просп. Повітряних Сил, 3А
  • № 88, вул. Якуба Коласа, 15
  • № 163, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

Лівий берег столиці

  • № 19, вул. Райдужна, 25Б
  • № 52, просп. М. Бажана, 3
  • № 184, бульв. Верховної Ради, 14Б

У цілодобових відділеннях можна зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися зв’язком. 

Раніше повідомлялось, що у відділенні «Нової Пошті» українці можуть зарядити такі гаджети, як телефон, ноутбук, планшет, навушники чи павербанк. Однак для економії електроенергії забороняється користуватися феном, підключати зарядні станції понад 300 Вт/год та пристрої з великим споживанням.

Крім цього, «Нова Пошта» пропонує можливість під’єднатись до їхнього Wi-Fi та провести онлайн-зустріч. Також у відділенні можна зняти готівку з комісією, без комісії та з карт NovaPay. А для мам та дітей пошта надає можливість скористатись небулайзером для інгаляції.

Теги: Нова пошта кияни пункти незламності Київ

