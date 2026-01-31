10 відділень «Нової пошти» в Києві працюватимуть цілодобово: адреси

Три відділення працюватиме на лівому березі, ще сім – на правому

У цілодобових відділеннях можна зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися зв’язком

Від 31 січня у Києві 10 відділень «Нової пошти» переходять на режим роботи 24/7 та функціонуватимуть як пункти Незламності. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише «Главком».

Таке рішення ухвалили через усе ще складну ситуацію з енергозабезпеченням у столиці, аби кияни мали більше місць, де можна отримати базову підтримку в будь-який час доби.

Адреси

Правий берег столиці

№ 310, вул. Бакинська, 30

№ 308, вул. Нижній Вал, 7-9

№ 543, вул. Хрещатик, 16А

№ 58, вул. Олекси Тихого, 49

№ 243, просп. Повітряних Сил, 3А

№ 88, вул. Якуба Коласа, 15

№ 163, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5

Лівий берег столиці

№ 19, вул. Райдужна, 25Б

№ 52, просп. М. Бажана, 3

№ 184, бульв. Верховної Ради, 14Б

Раніше повідомлялось, що у відділенні «Нової Пошті» українці можуть зарядити такі гаджети, як телефон, ноутбук, планшет, навушники чи павербанк. Однак для економії електроенергії забороняється користуватися феном, підключати зарядні станції понад 300 Вт/год та пристрої з великим споживанням.

Крім цього, «Нова Пошта» пропонує можливість під’єднатись до їхнього Wi-Fi та провести онлайн-зустріч. Також у відділенні можна зняти готівку з комісією, без комісії та з карт NovaPay. А для мам та дітей пошта надає можливість скористатись небулайзером для інгаляції.