Що робити, якщо замерзають труби: чотири ознаки небезпеки

Через постійні атаки на енергосистему та морози, які тримаються з кінця грудня, тисячі киян стикаються з ризиком замерзання домашніх комунікацій. Експерти попереджають: відсутність циркуляції води в трубах під час холодів може призвести до масштабних аварій та виходу з ладу опалювального обладнання. Фахівці стверджують, що про замерзання труб свідчать чотири ознаки, на які потрібно звернути увагу, щоб уникнути пориву системи, інформує «Главком».

Чому замерзають труби: головні причини аварій

Основна небезпека в морозний період полягає у фізичній властивості води: перетворюючись на лід, вона суттєво збільшується в об’ємі. Коли температура всередині системи падає нижче нуля, вода розширюється і створює тиск на стінки труб. З таким навантаженням не здатна впоратися жодна конструкція – ні металева, ні пластикова, тим більше, якщо система експлуатується десятки років. Якщо комунікації не мають належного утеплення або прокладені надто близько до холодних зовнішніх стін, вони стають першою мішенню для морозу.

Так гріють труби в мороз кияни фото з соцмереж

Найчастіше аварії стаються в неопалюваних приміщеннях: підвалах, гаражах чи на горищах. У сучасних оселях найвразливішою точкою є конденсатна труба котла. Оскільки вона зазвичай тонка і виходить безпосередньо на вулицю, навіть невеликий мороз миттєво перетворює залишки вологи в ній на міцну крижану пробку. Такий затор не просто блокує систему – він діє як «внутрішній вибух», що змушує матеріал деформуватися, тріскатися або розриватися по всій довжині.

Чотири ознаки того, що труби замерзають

Перші сигнали небезпеки часто з’являються ще до того, як стається прорив. Обов’язково зверніть увагу на такі симптоми:

Дивні звуки в системі : якщо під час роботи центрального опалення ви чуєте булькання або інші нехарактерні звуки – це може свідчити про те, що льодовий затор перешкоджає вільному руху теплоносія.

: якщо під час роботи центрального опалення ви чуєте булькання або інші нехарактерні звуки – це може свідчити про те, що льодовий затор перешкоджає вільному руху теплоносія. Збої в роботі котла : котел часто вимикається, видає код помилки або взагалі відмовляється запускатися. Це стається через блокування конденсатної труби або падіння тиску в системі внаслідок замерзання.

: котел часто вимикається, видає код помилки або взагалі відмовляється запускатися. Це стається через блокування конденсатної труби або падіння тиску в системі внаслідок замерзання. Слабкий напір води : коли з крана тече тонка цівка або вода лише капає – це пряма ознака того, що в трубі утворилася крижана пробка, яка майже повністю перекрила просвіт.

: коли з крана тече тонка цівка або вода лише капає – це пряма ознака того, що в трубі утворилася крижана пробка, яка майже повністю перекрила просвіт. Проблеми зі стоком: якщо вода в раковині затримується, а змивання в унітазі відбувається дуже повільно – ймовірно, мороз дістався каналізаційних труб, звузивши їхній діаметр шаром льоду.

Що робити, якщо система замерзла

Щоб захистити комунікації від обледеніння у пікові холоди, фахівці рекомендують залишати крани злегка відкритими. Навіть невелика цівка води, що постійно тече, забезпечує циркуляцію в системі та створює природний тепловий захист, який заважає воді перетворитися на лід.

Якщо ж ви виявили ділянку, де вже утворився лід, діяти треба вкрай обережно:

Розморожуйте трубу поступово за допомогою звичайної грілки або обмотавши її тканиною, змоченою у гарячій воді.

Можна використовувати гарячу воду, але в жодному разі не кип'яток – через різкий перепад температур труба (особливо пластикова або чавунна) може миттєво тріснути.

Не використовуйте відкритий вогонь, паяльні лампи чи будівельні фени на максимальній потужності, це може зіпсувати труби.

Чим небезпечне відключення опалення в мороз

Коли під час морозної погоди в будинку зникає тепло, вода в трубах перестає циркулювати й стрімко охолоджується. Навіть якщо комунікації витримали перші години холоду, всередині утворюється щільна крижана пробка, яка повністю блокує рух рідини.

Проте найнебезпечніший момент настає не під час відключення, а саме тоді, коли подачу тепла відновлюють.

Чому це стається:

Ефект гідроудару: Гаряча вода під великим тиском починає рух системою і на величезній швидкості вдаряється у нерухомий льодовий затор. У цей момент виникає гідроудар – миттєвий стрибок тиску, що в кілька разів перевищує норму. Саме тому труби найчастіше лопаються саме в момент «запуску» тепла.

Ризик для обладнання: Якщо котел автоматично запуститься, але не зможе «проштовхнути» воду крізь лід, він видасть критичну помилку. У гіршому разі це призведе до перегріву теплообмінника та виходу дорогої техніки з ладу.

Важлива порада: Після тривалої зупинки опалення в мороз не варто запускати систему на повну потужність. Спершу переконайтеся, що вода вільно циркулює і в трубах немає крижаних заторів.

Наслідки замерзання магістральної труби: найгірший сценарій

Замерзання зовнішньої магістралі, яка подає воду до будинку – це критична ситуація. Вона не просто залишає оселю без води, а ставить під загрозу всю систему опалення та дороге обладнання.

Головні ризики для техніки та комунікацій:

Аварійне вимкнення котла : більшість сучасних систем потребують стабільного тиску води. Як тільки в основній трубі утворюється лід, подача теплоносія припиняється. Автоматика фіксує падіння тиску і блокує роботу котла, залишаючи будинок без жодного джерела тепла.

: більшість сучасних систем потребують стабільного тиску води. Як тільки в основній трубі утворюється лід, подача теплоносія припиняється. Автоматика фіксує падіння тиску і блокує роботу котла, залишаючи будинок без жодного джерела тепла. Руйнування теплообмінника : це найбільш вразливий і дорогий вузол котла. Якщо насос намагається працювати за відсутності циркуляції через крижаний затор, теплообмінник миттєво перегрівається. Це призводить до його деформації, розриву або повного виходу з ладу.

: це найбільш вразливий і дорогий вузол котла. Якщо насос намагається працювати за відсутності циркуляції через крижаний затор, теплообмінник миттєво перегрівається. Це призводить до його деформації, розриву або повного виходу з ладу. Ланцюгова реакція замерзання: коли зупиняється магістральна подача, вода у внутрішніх мережах припиняє рух. Виникає «ефект застою»: у сильний мороз це провокує швидке замерзання всієї системи, навіть у тих місцях, які раніше залишалися теплими завдяки постійній циркуляції.

Що робити, якщо трубу вже прорвало: алгоритм екстрених дій

Якщо замерзання призвело до пошкодження системи, важливо діяти без зволікань. Про аварію свідчать поява водяних плям на стелі чи стінах, характерне набухання оздоблювальних матеріалів або калюжі на підлозі.

Ваш план дій у разі прориву:

Перекрийте воду: негайно поверніть головний вентиль водопостачання в оселі. Якщо ви у квартирі й не можете знайти місце прориву, перекрийте загальний стояк (якщо є доступ).

негайно поверніть головний вентиль водопостачання в оселі. Якщо ви у квартирі й не можете знайти місце прориву, перекрийте загальний стояк (якщо є доступ). Знеструмте приміщення: якщо вода розтікається поблизу розеток, вимикачів або електроприладів, негайно вимкніть живлення на електричному щитку.

якщо вода розтікається поблизу розеток, вимикачів або електроприладів, негайно вимкніть живлення на електричному щитку. Мінімізуйте збитки: підставте ємності під місця протікання та приберіть воду з підлоги, щоб запобігти затопленню сусідів та знищенню покриття у власній квартирі.

підставте ємності під місця протікання та приберіть воду з підлоги, щоб запобігти затопленню сусідів та знищенню покриття у власній квартирі. Викличте фахівців: зверніться до аварійної служби, не намагайтеся самотужки залатати трубу під тиском.

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

Аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.