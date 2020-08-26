У Києві пройшов з’їзд партії Кличка (відео)



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Виступ лідера партії «Удар» Віталій Кличка на з'їзді Фото: скріншот відео

Партія ухвалила рішення щодо участі в місцевих виборах

Сьогодні, 26 серпня, о 13:00 розпочався з’їзд партії «Удар Віталій Кличка».

На з'їзді присутні члени партії, громадські активісти, журналісти.

Лідери партії закликали делегатів дотримуватися соціальної дистанції та перебувати на з’їзді у масках індивідуального захисту.

Очікується, що делегати зїзду ухвалять рішення щодо участі партії у місцевих виборах і, зокрема, висунуть кандидата в мери Києва.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц і депутат Європейського парламенту у 1980-2019 роках, голова Коітету з міжнародних справ Європарламенту в 2012-2017-му Елмар Брок надіслали відеовітання Віталію Кличку та учасникам з’їзду партіі «Удар».

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.