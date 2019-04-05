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    Пасажири скаржаться на чергову поломку експреса до «Борисполя» (фото)

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    У потяга швидкісного експреса зламалися двері - Пасажири скаржаться на чергову поломку експреса до «Борисполя» (фото)
    У потяга швидкісного експреса зламалися двері
    Фото: Роман Маселко, Facebook

    У потяга зламалися двері

    Швидкісний залізничний експрес, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль», знову зламався. Про це вранці у п'ятницю, 5 квітня, повідомив у Facebook громадський діяч Роман Маселко.

    «От чесно, не хотів нічого поганого писати про Бориспільський експрес, але ... він знову зламався», - написав він.

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    Маселко розповів про труднощі, з якими зіткнувся, обравши саме експрес до «Борисполя».

    «Перша несподіванка - виявляється, по інету купити квитки неможливо... Розкладу теж немає. Ледь знайшли. Вирішили їхати із запасом поїздом о 8:00. Піднімаючись на платформу о 7:50 почули, що поїзд відправляється і побачили як він від’їжджає. Виявилось з 31.03 діє новий графік. Якого ніде немає», - вказав він.

    Наступний потяг був о 8:17. «Зайшли, знайшли місце. До речі, місць для дитини і коляски не так багато. Проходи дуже вузькі. Але цей поїзд таки не поїхав - зламались двері. Приїхав наступний. Людей вже зібралось достатньо. І у цього теж одні двері не відкрились. Поки перейшли на інші, усі місця зайняті. Тому їдемо стоячи. Ну якось так. Сподіваюсь, на літак встигнемо», - зазначив Маселко.

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    Пасажири скаржаться на чергову поломку експреса до «Борисполя» (фото)
    Пасажири скаржаться на чергову поломку експреса до «Борисполя» (фото)
    Пасажири скаржаться на чергову поломку експреса до «Борисполя» (фото)
    Фото: Роман Маселко, Facebook

    Нагадаємо, сполучення між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» Укрзалізниця відкрила 30 листопада 2018 року. Відтоді вже не раз ламалися потяги експреса.

    Експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 27 рейсів. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

    Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2. Вартість квитка – 80 грн.

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