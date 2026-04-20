Теракт у Голосіївському районі: кількість загиблих зросла

У лікарні помер чоловік, поранений стрілком

Кількість загиблих від стрілянини у Голосіївському районі Києва зросла до семи: у лікарні помер чоловік, за життя якого боролись лікарі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, інформує «Главком».

«За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося», – повідомив Кличо.

Мер уточнив, що наразі в лікарнях столиці перебувають семеро поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми.

Всім пораненим лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.