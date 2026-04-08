Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шприци, сморід, бруд. У Дарницькому районі безхатьки поселилися в новому укритті

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Шприци, сморід, бруд. У Дарницькому районі безхатьки поселилися в новому укритті
Двері укриття настільки деформовані, що через величезну щілину сторонні особи легко натискають на внутрішню кнопку відкриття та безперешкодно потрапляють всередину
фото: Анна Литвиненко, колаж: glavcom.ua

Мешканці будинку припинили користуватися сховищем, адже всередині панують антисанітарія та небезпечні компанії

У Києві розгортається черговий комунальний скандал навколо безпекової інфраструктури. У Дарницькому районі столиці за адресою Харківське шосе, 170А «найпростіше укриття» замість захисту для мешканців перетворилося на притон для безхатьків та наркозалежних. Люди, які мали б ховатися тут під час обстрілів, змушені оминати приміщення десятою дорогою через жахливий сморід, гори побутового сміття та використані шприци під ногами. Ситуація стала критичною: мешканці припинили користуватися цим сховищем заради власної безпеки, адже всередині панують антисанітарія та небезпечні компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис киянки Анни Литвиненко в одній із місцевих спільнот Дарницького району.

На місцях, призначених для відпочинку під час тривог, — старі брудні матраци, залишки їжі та лахміття
На місцях, призначених для відпочинку під час тривог, — старі брудні матраци, залишки їжі та лахміття
фото: Анна Литвиненко/Facebook
Шприци, сморід, бруд. У Дарницькому районі безхатьки поселилися в новому укритті фото 1
фото: Анна Литвиненко/Facebook
11 фото
На весь екран
Безлад та антисанітарія у найпростішому укритті за адресою Харківське шосе, 170А
фото: Анна Литвиненко/Facebook

Як зазначає авторка допису, проблема криється у технічній недосконалості конструкції. Двері укриття настільки деформовані, що через величезну щілину сторонні особи легко натискають на внутрішню кнопку відкриття та безперешкодно потрапляють всередину.

Через деформацію дверей утворилася щілина, яка дозволяє безхатькам просунути руку всередину та натиснути кнопку відкриття, встановлену в приміщенні
Через деформацію дверей утворилася щілина, яка дозволяє безхатькам просунути руку всередину та натиснути кнопку відкриття, встановлену в приміщенні
фото: Анна Литвиненко/Facebook

При цьому ЖЕД №202, який відповідає за стан приміщення, на всі скарги з січня місяця відповідає формальними відписками. Комунальники запевняють, що система працює, а вигнуті «дугою» двері не заважають функціонуванню об’єкта.

Відповідь ЖЕД №202 на скаргу мешканців щодо незадовільного стану приміщення
Відповідь ЖЕД №202 на скаргу мешканців щодо незадовільного стану приміщення
фото: Анна Литвиненко/Facebook

До того ж нещодавно укриття почало затоплювати, що створює ідеальні умови для появи щурів та плісняви.

Нещодавно укриття почало затоплювати
Нещодавно укриття почало затоплювати
фото: Анна Литвиненко/Facebook

Поліція, яку регулярно викликають на місце, може лише тимчасово вивести небажаних «гостей», проте вони невдовзі повертаються на обжите місце. Наразі громада публічно звертається до Дарницької РДА з вимогою нарешті втрутитися в ситуацію та діяти на випередження, поки занедбаний стан захисної споруди не призвів до трагедії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4778-IX, який вдосконалює систему цивільного захисту та запроваджує обов’язкове будівництво укриттів у всіх нових житлових будівлях та інфраструктурних об’єктах. Відповідно до закону, тепер усі нові будинки та об’єкти інфраструктури мають зводитися з укриттями. Схеми захисних споруд будуть інтегровані безпосередньо в містобудівну документацію на всіх рівнях – від місцевого до державного.

Теги: фото благоустрій Київ укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Сім років тюрми за смерть пішохода на Оболоні: суд виніс вирок водію під дією наркотиків
Сім років тюрми за смерть пішохода на Оболоні: суд виніс вирок водію під дією наркотиків
Шприци, сморід, бруд. У Дарницькому районі безхатьки поселилися в новому укритті
Шприци, сморід, бруд. У Дарницькому районі безхатьки поселилися в новому укритті
«Мені було соромно перед сином»: військовий 58-ї бригади шокований брудом у центрі Києва (відео)
«Мені було соромно перед сином»: військовий 58-ї бригади шокований брудом у центрі Києва (відео)
Проїзд в київському метро подорожчає. Що відомо
Проїзд в київському метро подорожчає. Що відомо
Як киянам безкоштовно перевіритися на рак: перелік доступних обстежень та умови
Як киянам безкоштовно перевіритися на рак: перелік доступних обстежень та умови
Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»
Вертинський у ролі Гарпагона: Молодий театр покаже прем’єру комедії «Скупий»

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua