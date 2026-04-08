Шприци, сморід, бруд. У Дарницькому районі безхатьки поселилися в новому укритті

Двері укриття настільки деформовані, що через величезну щілину сторонні особи легко натискають на внутрішню кнопку відкриття та безперешкодно потрапляють всередину

Мешканці будинку припинили користуватися сховищем, адже всередині панують антисанітарія та небезпечні компанії

У Києві розгортається черговий комунальний скандал навколо безпекової інфраструктури. У Дарницькому районі столиці за адресою Харківське шосе, 170А «найпростіше укриття» замість захисту для мешканців перетворилося на притон для безхатьків та наркозалежних. Люди, які мали б ховатися тут під час обстрілів, змушені оминати приміщення десятою дорогою через жахливий сморід, гори побутового сміття та використані шприци під ногами. Ситуація стала критичною: мешканці припинили користуватися цим сховищем заради власної безпеки, адже всередині панують антисанітарія та небезпечні компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис киянки Анни Литвиненко в одній із місцевих спільнот Дарницького району.

На місцях, призначених для відпочинку під час тривог, — старі брудні матраци, залишки їжі та лахміття фото: Анна Литвиненко/Facebook

Безлад та антисанітарія у найпростішому укритті за адресою Харківське шосе, 170А фото: Анна Литвиненко/Facebook

Як зазначає авторка допису, проблема криється у технічній недосконалості конструкції. Двері укриття настільки деформовані, що через величезну щілину сторонні особи легко натискають на внутрішню кнопку відкриття та безперешкодно потрапляють всередину.

Через деформацію дверей утворилася щілина, яка дозволяє безхатькам просунути руку всередину та натиснути кнопку відкриття, встановлену в приміщенні фото: Анна Литвиненко/Facebook

При цьому ЖЕД №202, який відповідає за стан приміщення, на всі скарги з січня місяця відповідає формальними відписками. Комунальники запевняють, що система працює, а вигнуті «дугою» двері не заважають функціонуванню об’єкта.

Відповідь ЖЕД №202 на скаргу мешканців щодо незадовільного стану приміщення фото: Анна Литвиненко/Facebook

До того ж нещодавно укриття почало затоплювати, що створює ідеальні умови для появи щурів та плісняви.

Нещодавно укриття почало затоплювати фото: Анна Литвиненко/Facebook

Поліція, яку регулярно викликають на місце, може лише тимчасово вивести небажаних «гостей», проте вони невдовзі повертаються на обжите місце. Наразі громада публічно звертається до Дарницької РДА з вимогою нарешті втрутитися в ситуацію та діяти на випередження, поки занедбаний стан захисної споруди не призвів до трагедії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4778-IX, який вдосконалює систему цивільного захисту та запроваджує обов’язкове будівництво укриттів у всіх нових житлових будівлях та інфраструктурних об’єктах. Відповідно до закону, тепер усі нові будинки та об’єкти інфраструктури мають зводитися з укриттями. Схеми захисних споруд будуть інтегровані безпосередньо в містобудівну документацію на всіх рівнях – від місцевого до державного.