Автобуси № 114 тимчасово курсують зі змінами в напрямку Залізничного вокзалу (схема)

Рух автобусів змінено до усунення пошкоджень на мережі

На бульв. Тараса Шевченка автобуси № 114 тимчасово курсують зі змінами в напрямку Залізничного вокзалу через пошкодження мережі. Про це повідомляють у КП «Київпастранс», інформує «Главком».

Рух організовано за маршрутом: вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка. Далі за власним маршрутом.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, на бульв. Тараса Шевченка, 2 сталося пошкодження вуличної каналізаційної мережі діаметром 400 мм. Фахівці «Київводоканалу» обстежують локацію. Рух транспорту на цій ділянці частково обмежений.