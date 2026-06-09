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Автобуси № 114 тимчасово курсують зі змінами в напрямку Залізничного вокзалу (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Автобуси № 114 тимчасово курсують зі змінами в напрямку Залізничного вокзалу (схема)
На бульв. Тараса Шевченка, 2 сталося пошкодження вуличної каналізаційної мережі діаметром 400 мм
фото: «Київпастранс»

Рух автобусів змінено до усунення пошкоджень на мережі

На бульв. Тараса Шевченка автобуси № 114 тимчасово курсують зі змінами в напрямку Залізничного вокзалу через пошкодження мережі. Про це повідомляють у КП «Київпастранс», інформує «Главком».

Рух організовано за маршрутом: вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка. Далі за власним маршрутом.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, на бульв. Тараса Шевченка, 2 сталося пошкодження вуличної каналізаційної мережі діаметром 400 мм. Фахівці «Київводоканалу» обстежують локацію. Рух транспорту на цій ділянці частково обмежений.

Теги: Київ громадський транспорт

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