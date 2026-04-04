ЗСУ відреагували на звіт омбудсмена про жахливі умови в Ужгородському ТЦК

Після перевірки сі матеріали будуть передані до правоохоронних органів

Сили оборони України відреагували на звіт уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про жахливі умови в Ужгородському РТЦК та СП. Військові наголосили, що розпочато перевірку. Про це йдеться в дописі оперативного командування «Захід», пише «Главком».

Повідомляється, що після допису омбудсмена ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки фактів та з’ясування інших правопорушень. Після перевірки всі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку.

фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

«Командування оперативного командування «Захід» наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. У результаті перевірки було виявлено жахливу антисанітарію у цій установі.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення.

Чоловіків тижнями утримували без підстав, забираючи телефони й документи. Умови – антисанітарія: кілька тарілок на десятки людей, один душ і туалет, без постелі.… pic.twitter.com/gywpnQN7oz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 4, 2026

Раніше, голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.