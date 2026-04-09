Головна Київ Новини
search button user button menu button

Релігійна громада села Макіївка на Білоцерківщині перейшла до ПЦУ

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Настоятелем призначено ієрея Андрія Бойка
фото: Олександр Драбинко/Facebook

Свято-Покровська парафія офіційно продовжить свою діяльність у складі помісної ПЦУ

У Великий четвер, 9 квітня, релігійна громада села Макіївка Білоцерківського району Київської області провела збори, на яких ухвалила рішення про зміну юрисдикції. Учасники зібрання одностайно висловилися за вихід Свято-Покровської парафії з юрисдикції Української Православної Церкви та її приєднання до Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу єпархії.

Зібрання релігійної громади одностайно висловилося за приєднання Свято-Покровської парафії до Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ
фото: Переяславсько-Вишневська єпархія

Як повідомляється на офіційному сайті єпархії, за результатами зборів настоятелем парафії призначено ієрея Андрія Бойка. Перехід громади відбувся з дотриманням усіх законодавчих норм, а символічне рішення ухвалили саме у дні Страсного тижня напередодні Великодня.

Настоятелем парафії призначено ієрея Андрія Бойка
фото: Переяславсько-Вишневська єпархія

Тепер Свято-Покровська парафія офіційно продовжить свою діяльність у складі помісної Православної Церкви України.

Нагадаємо, за час вторгнення Росії в Україну (2022 рік – початок березня 2026 року) 1387 релігійних громад змінили підпорядкування: вийшли з Української православної церкви Московського патріархату і перейшли до Православної церкви України. Серед лідерів Хмельницька, Київська, Волинська, Житомирська і Вінницька області. Водночас за останні два роки, наприклад, Хмельницька і Київська області демонструють різке просідання з переходом релігійних громад. Зокрема, у 2024 році на Хмельниччині до ПЦУ доєдналося 37 громад, які належали до УПЦ МП, у 2025 році – 12. У той же час у 2022 році у цій області 127 релігійних громад перейшли з Московської церкви до ПЦУ, у 2023 році – 119.

Як повідомляв «Главком», 20 березня після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні. Через день після смерті Філарета семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн. 

Окремо «Главком» зафіксував аномальну підтримку владики Никодима з боку фейсбук-спільноти, яка поширює прокремлівські наративи.

Також співбесідник «Главкома» в ПЦУ, один із впливових митрополитів на умовах анонімності, загострив увагу на моральній складові вчинку групи архієреїв, які «вознесли» Никодима на патріарший престол.

«Дуже погано, що спокушає сатана, до того ж під час Великого посту. Наведу приклад з практики. Коли помре священник, то 40 днів після смерті його душа перебуває на землі. Прихожани просять не призначати на парафію нового настоятеля… Таке не робиться (обрання нового Патріарха, коли ще не було похоронено спочилого Філарета – «Главком»). Своїми діями ця група архієреїв може перекреслити власну духовну долю. Завжди треба дивитися наперед, за горизонт», – вважає архієрей, який побажав, аби редакція не називала його імені.

Теги: Українська православна церква Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua