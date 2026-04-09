Релігійна громада села Макіївка на Білоцерківщині перейшла до ПЦУ

Свято-Покровська парафія офіційно продовжить свою діяльність у складі помісної ПЦУ

У Великий четвер, 9 квітня, релігійна громада села Макіївка Білоцерківського району Київської області провела збори, на яких ухвалила рішення про зміну юрисдикції. Учасники зібрання одностайно висловилися за вихід Свято-Покровської парафії з юрисдикції Української Православної Церкви та її приєднання до Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу єпархії.

Як повідомляється на офіційному сайті єпархії, за результатами зборів настоятелем парафії призначено ієрея Андрія Бойка. Перехід громади відбувся з дотриманням усіх законодавчих норм, а символічне рішення ухвалили саме у дні Страсного тижня напередодні Великодня.

Тепер Свято-Покровська парафія офіційно продовжить свою діяльність у складі помісної Православної Церкви України.

Нагадаємо, за час вторгнення Росії в Україну (2022 рік – початок березня 2026 року) 1387 релігійних громад змінили підпорядкування: вийшли з Української православної церкви Московського патріархату і перейшли до Православної церкви України. Серед лідерів Хмельницька, Київська, Волинська, Житомирська і Вінницька області. Водночас за останні два роки, наприклад, Хмельницька і Київська області демонструють різке просідання з переходом релігійних громад. Зокрема, у 2024 році на Хмельниччині до ПЦУ доєдналося 37 громад, які належали до УПЦ МП, у 2025 році – 12. У той же час у 2022 році у цій області 127 релігійних громад перейшли з Московської церкви до ПЦУ, у 2023 році – 119.

Як повідомляв «Главком», 20 березня після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні. Через день після смерті Філарета семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн.

Окремо «Главком» зафіксував аномальну підтримку владики Никодима з боку фейсбук-спільноти, яка поширює прокремлівські наративи.

Також співбесідник «Главкома» в ПЦУ, один із впливових митрополитів на умовах анонімності, загострив увагу на моральній складові вчинку групи архієреїв, які «вознесли» Никодима на патріарший престол.

«Дуже погано, що спокушає сатана, до того ж під час Великого посту. Наведу приклад з практики. Коли помре священник, то 40 днів після смерті його душа перебуває на землі. Прихожани просять не призначати на парафію нового настоятеля… Таке не робиться (обрання нового Патріарха, коли ще не було похоронено спочилого Філарета – «Главком»). Своїми діями ця група архієреїв може перекреслити власну духовну долю. Завжди треба дивитися наперед, за горизонт», – вважає архієрей, який побажав, аби редакція не називала його імені.