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Запис дитини до садочка у Києві: Портал дошкільної освіти отримав важливі оновлення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Запис дитини до садочка у Києві: Портал дошкільної освіти отримав важливі оновлення
Портал дошкільної освіти міста Києва є централізованою платформою для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини
фото: ilovemommy.com.ua

Відтепер авторизація на Порталі доступна за допомогою Дія.Підпису, BankID, ПриватБанкID або особистого електронного ключа

У Києві оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть подати заяву на зарахування дитини до дитсадка. Сервіс отримав нові дизайн та навігацію, а також оновлену систему авторизації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.

«Для підвищення рівня захисту персональних даних оновлено спосіб входу до кабінету батьків. Відтепер авторизація доступна за допомогою Дія.Підпису, BankID, ПриватБанкID або особистого електронного ключа. Після входу користувачу необхідно підтвердити адресу електронної пошти. Усі подані раніше заяви та інформація про місце в черзі при цьому зберігаються», – йдеться в повідомленні.

Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, оновлена система авторизації забезпечує додатковий захист персональних даних користувачів і водночас дозволяє зберегти доступ до всієї необхідної інформації в особистому кабінеті.

Портал дошкільної освіти міста Києва є централізованою платформою для батьків, які вибирають заклад дошкільної освіти для своєї дитини. Тут можна знафйти інформацію про дитсадки, подати заяву на зарахування, відстежувати чергу й отримувати необхідні адмінпослуги у сфері дошкільної освіти.

Записатися до садочка можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що цього року на киян чекає масштабне оновлення міської платформи цифрових сервісів, ключовою зміною якої стане запуск нової системи запису до закладів дошкільної освіти. За словами очільника ГІОЦ, головна концепція оновлення полягає в уніфікації всіх міських послуг на єдиному порталі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Тепер інформація про дітей, які не відвідують навчання, потраплятиме до ювенальної поліції та служби у справах дітей майже автоматично. Для більшості сімей це нововведення нічого не змінить. Однак для тих, хто часто залишає дитину вдома, влаштовує їй канікули під час навчального року, чия дитина довго хворіє, навчається в іноземній школі або просто не підтримує зв’язок з українською школою, правила стали жорсткішими.

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Теги: Київ КМДА дитячий садок

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