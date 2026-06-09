Головна Київ Новини
search button user button menu button

Промивка труб на Троєщині 9-10 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Промивка труб на Троєщині 9-10 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
Промивка мереж – це необхідна процедура для очищення труб від осаду та покращення якості води
фото: aqua360.ua

Після завершення профілактики воду з крану необхідно обов'язково злити, поки вона не стане повністю прозорою

У ніч з 9 на 10 червня у житловому масиві «Троєщина» проводитимуть планову профілактичну промивку водопровідних мереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

Роботи триватимуть з 21:00 до 07:00, у цей проміжок часу також можливе зниження тиску у водопровідній системі.

У зону профілактичних робіт потраплять будинки на таких вулицях:

  • вул. Миколи Закревського (будинки № 27/2 – 49/1);
  • вул. Рональда Рейгана (будинки № 2/27 – 12/16);
  • вул. Сержа Лифаря (будинки № 7/36 – 1/49);
  • просп. Червоної Калини (будинки № 16/12 – 36/7).

Важливі правила безпеки для мешканців:

  • Під час проведення промивки наполегливо рекомендується не використовувати воду з крану для приготування їжі та особистої гігієни.
  • Після завершення профілактики (після 07:00 ранку) воду з крану необхідно обов'язково злити, поки вона не стане повністю прозорою та зникне сторонній запах. Тільки після цього вона буде цілком безпечною для вживання.

У водоканалі наголошують, що така процедура є обов’язковим етапом обслуговування інфраструктури. Вона дозволяє очистити труби від осаду, що утворюється під час транспортування, та запобігає застоюванню води у резервуарах.

Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Схожа ситуація також трапилася сьогодні на вулиці Мазепи,1 біля метро «Арсенальна». Фахівці «Київводоканалу» вже працюють на місцях аварій.

Теги: Київ Київводоканал Троєщина водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прорив труб, відсутність води та каналізаційні затоплення стали звичною картиною для десятків російських міст
Комунальний колапс охопив регіони Росії – розвідка
23 травня, 04:02
Будівля АЗС та мінімаркет після нічної атаки РФ 14 травня 2026 року
Атака на столицю: ракета знищила заправку в Дарницькому районі (фото)
14 травня, 08:49
Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний (зліва на фото) та флорист компанії Іван Носко
Під час ракетного удару по Києву загинули двоє працівників сім'ї ресторанів First Line Group
15 травня, 18:53
Загальна сума встановлених збитків державному бюджету під час проведення ремонту складає понад 2 млн грн
Ремонт медуніверситету у Києві: інженер технагляду відповість за збитки в 2 млн грн
19 травня, 09:21
Ексміністр Дмитро Кулеба закликав не ігнорувати загрозу нових ударів по Києву
«Треба психологічно готуватися». Ексглава МЗС зробив тривожну заяву про ситуацію у Києві
26 травня, 12:06
Екскурсії розроблені відповідно до умов воєнного стану
У столиці до Дня Києва відбудуться безкоштовні екскурсії: розклад
27 травня, 08:58
Посольство Великої Британії у Києві: Ми тут, дорогий Києве
«Непохитно твої»: європейські посольства об'єдналися у зворушливому привітанні до Дня Києва
31 травня, 14:25
За тиждень горошок на ринках столиці подешевшав втричі
На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок
1 червня, 11:14
Для створення композиції комунальники висадили понад тисячу рослин різних текстур і висот
Біля Мистецького Арсеналу в Києві з'явився дощовий садок: як він працює
1 червня, 19:05

Новини

Автобуси № 114 тимчасово курсують зі змінами в напрямку Залізничного вокзалу (схема)
Автобуси № 114 тимчасово курсують зі змінами в напрямку Залізничного вокзалу (схема)
Запис дитини до садочка у Києві: Портал дошкільної освіти отримав важливі оновлення
Запис дитини до садочка у Києві: Портал дошкільної освіти отримав важливі оновлення
Промивка труб на Троєщині 9-10 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
Промивка труб на Троєщині 9-10 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
У центрі Києва вдруге за день утворилося провалля на дорозі (фото)
У центрі Києва вдруге за день утворилося провалля на дорозі (фото)
П’яний водій на Nissan влаштував потрійну ДТП під Києвом, є загиблий (фото)
П’яний водій на Nissan влаштував потрійну ДТП під Києвом, є загиблий (фото)
Вимагав хабар у матері солдата: поліція затримала працівника Білоцерківського ТЦК
Вимагав хабар у матері солдата: поліція затримала працівника Білоцерківського ТЦК

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua