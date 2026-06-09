Промивка труб на Троєщині 9-10 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана

Промивка мереж – це необхідна процедура для очищення труб від осаду та покращення якості води

Після завершення профілактики воду з крану необхідно обов'язково злити, поки вона не стане повністю прозорою

У ніч з 9 на 10 червня у житловому масиві «Троєщина» проводитимуть планову профілактичну промивку водопровідних мереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

Роботи триватимуть з 21:00 до 07:00, у цей проміжок часу також можливе зниження тиску у водопровідній системі.

У зону профілактичних робіт потраплять будинки на таких вулицях:

вул. Миколи Закревського (будинки № 27/2 – 49/1);

вул. Рональда Рейгана (будинки № 2/27 – 12/16);

вул. Сержа Лифаря (будинки № 7/36 – 1/49);

просп. Червоної Калини (будинки № 16/12 – 36/7).

Важливі правила безпеки для мешканців:

Під час проведення промивки наполегливо рекомендується не використовувати воду з крану для приготування їжі та особистої гігієни.

Після завершення профілактики (після 07:00 ранку) воду з крану необхідно обов'язково злити, поки вона не стане повністю прозорою та зникне сторонній запах. Тільки після цього вона буде цілком безпечною для вживання.

У водоканалі наголошують, що така процедура є обов’язковим етапом обслуговування інфраструктури. Вона дозволяє очистити труби від осаду, що утворюється під час транспортування, та запобігає застоюванню води у резервуарах.

Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Схожа ситуація також трапилася сьогодні на вулиці Мазепи,1 біля метро «Арсенальна». Фахівці «Київводоканалу» вже працюють на місцях аварій.