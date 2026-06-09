Промивка труб на Троєщині 9-10 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
Після завершення профілактики воду з крану необхідно обов'язково злити, поки вона не стане повністю прозорою
У ніч з 9 на 10 червня у житловому масиві «Троєщина» проводитимуть планову профілактичну промивку водопровідних мереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».
Роботи триватимуть з 21:00 до 07:00, у цей проміжок часу також можливе зниження тиску у водопровідній системі.
У зону профілактичних робіт потраплять будинки на таких вулицях:
- вул. Миколи Закревського (будинки № 27/2 – 49/1);
- вул. Рональда Рейгана (будинки № 2/27 – 12/16);
- вул. Сержа Лифаря (будинки № 7/36 – 1/49);
- просп. Червоної Калини (будинки № 16/12 – 36/7).
Важливі правила безпеки для мешканців:
- Під час проведення промивки наполегливо рекомендується не використовувати воду з крану для приготування їжі та особистої гігієни.
- Після завершення профілактики (після 07:00 ранку) воду з крану необхідно обов'язково злити, поки вона не стане повністю прозорою та зникне сторонній запах. Тільки після цього вона буде цілком безпечною для вживання.
У водоканалі наголошують, що така процедура є обов’язковим етапом обслуговування інфраструктури. Вона дозволяє очистити труби від осаду, що утворюється під час транспортування, та запобігає застоюванню води у резервуарах.
Нагадаємо, у вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Схожа ситуація також трапилася сьогодні на вулиці Мазепи,1 біля метро «Арсенальна». Фахівці «Київводоканалу» вже працюють на місцях аварій.
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