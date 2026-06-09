У центрі Києва вдруге за день утворилося провалля на дорозі (фото)

Рух транспорту на зазначених ділянках проїжджої частини частково обмежений

У вівторок, 9 червня, у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 2 стався провал на вуличній каналізаційній мережі діаметром 400мм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

«Фахівці «Київводоканалу» вже на місці і обстежують місце аварійної ситуації», – йдеться у заяві.

Зазначається, що рух транспорту на зазначеній ділянці проїжджої частини частково обмежений.

Провал на вуличній каналізаційній мережі стався неподалік Бессарабського ринку фото: «Київводоканал»

Схожа ситуація також трапилася сьогодні на вулиці Мазепи,1 біля метро «Арсенальна».

Провал асфальтового покриття на проїжджій частині по вулиці Івана Мазепи,1 біля метро «Арсенальна» фото: «Київводоканал»

Повідомляється, що у результаті обстеження по вулиці Мазепи,1 було виявлено пошкодження на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Пошкоджену ділянку відключено, але всі абоненти залишаються з водою.

«Для подальшого проведення ремонтних робіт буде виконуватись розриття на проїжджій частині. Наразі частково обмежений рух транспорту в напрямку площі Слави», – йдеться у повідомленні.

Провал асфальтового покриття на проїжджій частині біля метро «Арсенальна» фото: «Київводоканал»

Повідомляється, що по вулиці Івана Мазепи,1 біля метро «Арсенальна» стався провал асфальтового покриття на проїжджій частині. Наразі фахівці «Київводоканалу» обстежують місце аварійної ситуації.

Нагадаємо, слідчі поліції викрили схему заволодіння групою осіб майже 3,1 млн грн коштів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал», оголошено підозри учасникам організованої злочинної групи.