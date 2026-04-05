Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Михайло Цимбалюк закликав до реформи, щоб «забрати ТЦК з вулиць»

В Україні близько 1,5 млн чоловіків призовного віку не оновлюють військово-облікові дані, що є порушенням закону. Як інформує «Главком», про це в коментарі «Новини. Live» заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

За його словами, саме це стає причиною більшості конфліктів та «вуличних» затримань.

«Із цим теж треба щось робити. Бо, як правило, ці всі незаконні затримання чи конфлікти відбуваються саме в більшості випадків з тими особами, які є військовозобов’язані, і які протягом останніх цих чотирьох років не поновляли дані в ТЦК. Вони порушують закон. Сьогодні – воєнний стан, і вони мають нарівні з іншими виконувати свій обов’язок», – сказав Цимбалюк.

Нардеп не підтримує тезу, що мовляв нібито у ТЦК працюють одні «блатні» (тобто люди, які влаштувалися туди через корупційні схеми). Він запевнив, що зараз майже 70% особового складу ТЦК – бійці, які пройшли фронт, і за станом здоров’я не придатні до несення бойової служби. Проте це не поліпшило мобілізацію.

«Чи дало це бажаний результат? На жаль, ні, бо ці люди мають інколи загострене почуття до справедливості і вимагають елементарного», – каже депутат.

Водночас нардеп наголосив, що представники ТЦК не мають «бути на вулиці» і вимагати документи – «це має робити поліція»

«Вони (ТЦК, – ред.) не мають права, згідно чинного законодавства, бути на вулиці під час дії навіть воєнного стану і просто вимагати документи. Це має право робити поліція», – підсумував Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. У результаті перевірки було виявлено жахливу антисанітарію у цій установі.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення.

Раніше, голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.

