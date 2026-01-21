Головна Київ Новини
Військова адміністрація спростувала заяви Кличка про масовий виїзд киян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Очільник столиці закликав киян за тимчасово виїхати з міста після масштабних російських ударів по критичній інфраструктурі
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Міський голова стверджував, що протягом січня з Києва виїхало 600 тис. людей

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію про масовий виїзд людей зі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю КМВА Катерину Поп в ефірі телемарафону.

Раніше міський голова Віталій Кличко заявляв, що протягом січня з Києва виїхали 600 тис. містян. Однак речниця військової адміністрації запевнила, що така інформація не була підтверджена підрозділом КМВА.

«І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною. Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну, хіба вони не вимкнули світло», – зазначила вона.

Нагадаємо, Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки. Мер Києва заявив, що у січні столицю покинули 600 тис. осіб.

Зазначимо, що через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

