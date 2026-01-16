У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито

Потрульна поліція закликає громадян поставитись з розумінням та врахувати зміни під час планування дня

Сьогодні, 16 січня, на центральних вулицях Києва частково обмежуватиметься рух транспорту. Такі обмеження вводяться у зв’язку з візитом іноземних делегацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«До уваги киян та гостей міста. 16 січня 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають поставитись з розумінням та врахувати зміни під час планування дня.

Нагадаємо, учора, 15 січня, до Києва прибула очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва для переговорів на високому рівні. Подробиці візиту Георгієвої в Україну тримаються в найсуворішій таємниці через міркування безпеки. Глава МВФ востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.