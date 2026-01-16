Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито
16 січня очікується візит іноземних делегацій до Києва
фото: КМДА

Потрульна поліція закликає громадян поставитись з розумінням та врахувати зміни під час планування дня

Сьогодні, 16 січня, на центральних вулицях Києва частково обмежуватиметься рух транспорту. Такі обмеження вводяться у зв’язку з візитом  іноземних делегацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«До уваги киян та гостей міста. 16 січня 2026 року, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у центральній частині Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають поставитись з розумінням та врахувати зміни під час планування дня. 

Нагадаємо, учора, 15 січня, до Києва прибула очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва для переговорів на високому рівні. Подробиці візиту Георгієвої в Україну тримаються в найсуворішій таємниці через міркування безпеки. Глава МВФ востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.

Теги: поліція обмеження Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишні власники Хана, евакуюючись із Донеччини, залишили лева на «тимчасову перетримку» чоловіку на Дніпропетровщині й зникли
Київські волонтери врятували лева, який утримувався просто неба в лютий мороз
Вчора, 15:06
Рятувальники допомогли деблокувати тролейбус у Шевченківському районі
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
7 сiчня, 16:04
Саморобні феєрверки стали причиною смерті двох юнаків у Німеччині
У Німеччині двоє хлопців загинули через саморобні феєрверки
1 сiчня, 14:25
Вогонь охопив одноповерхову господарчу будівлю, де зберігалися дрова
Пожежа у Святошинському районі. На території приватної садиби горіла будівля з дровами
30 грудня, 2025, 16:52
Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового
У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
26 грудня, 2025, 11:18
Зловмиснику повідомлено про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, йому загрожує до восьми років увʼязнення
Поранення ножем підприємця у Києві: поліція розкрила мотиви нападу
24 грудня, 2025, 08:28
Пекін розкритикував плани України вводити обмеження для китайських бізнесів та громадян
Китай закликав Україну утриматися від санкцій проти китайських компаній
23 грудня, 2025, 11:27
На Вінниччині помер хлопчик, який не їв щонайменше два місяці
На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю – Генеральний прокурор
18 грудня, 2025, 15:30
Петиція «Про збереження льодової арени «Крижинка» набрала необхідні голоси за лічені дні
Петиція про збереження льодового стадіону «Крижинка» у Києві набрала необхідні підписи
16 грудня, 2025, 13:24

Новини

У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито
У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
Суд визнав винним посадовця Міноборони за сприяння перемозі забудовника у конкурсі
Суд визнав винним посадовця Міноборони за сприяння перемозі забудовника у конкурсі
Київрада збільшила фінансування військових на 3 млрд грн
Київрада збільшила фінансування військових на 3 млрд грн
Флігель у «Дворику з воронами» на Рейтарській внесено до переліку щойно виявлених пам’яток
Флігель у «Дворику з воронами» на Рейтарській внесено до переліку щойно виявлених пам’яток

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua