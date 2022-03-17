У Києві запрацювало метро: на яких маршрутах є перевезення
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин
Сьогодні у Києві після посиленої комендантської години відновив роботу столичний метрополітен. Про це повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook.
Метрополітен працює у режимі перевезень 17.03.2022
Рух по:
- Червоній лінії організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет»
- Синій лінії від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки»
Без зупинки на станціях:
- «Майдан Незалежності»
- «Площа Льва Толстого».
- Зеленій лінії від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі».
Без зупинки на станціях:
- «Палац спорту»
- «Кловська»
- «Золоті ворота»
Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
Як повідомлялося, 17 березня на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві. Також 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.