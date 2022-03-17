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    У Києві запрацювало метро: на яких маршрутах є перевезення

    У Києві запрацювало метро: на яких маршрутах є перевезення
    фото: КП Київський метрополітен

    Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин

    Сьогодні у Києві після посиленої комендантської години відновив роботу столичний метрополітен. Про це повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook.

    Метрополітен працює у режимі перевезень 17.03.2022

    Рух по:

    • Червоній лінії організовано від ст. «Шулявська» до ст. «Університет»
    • Синій лінії від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки»

    Без зупинки на станціях:

    • «Майдан Незалежності»
    • «Площа Льва Толстого».
    • Зеленій лінії від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі».

    Без зупинки на станціях:

    • «Палац спорту»
    • «Кловська»
    • «Золоті ворота»

    Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».

    Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

    Як повідомлялося, 17 березня на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві. Також 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.

    Теги: окупанти Київ метро війна перевезення #stoprussia
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    У Києві запрацювало метро: на яких маршрутах є перевезення