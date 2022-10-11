Під час масованої атаки РФ загинула лікарка «Охматдиту»

Лікарка «Охматдиту» їхала на роботу

Під час одного з ударів окупантів у Києві загинула лікарка зі столичної клініки «Охматдит» Оксана Леонтьєва. Про це повідомив її колега у Facebook.

Олександр Лисиця зазначив, що 10 жовтня колектив лікарні втратив Оксану Леонтьєву, котра потрапила під ракетні удари росіян у час, коли їхала на роботу, де вона рятувала людей.

«Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою…Ти назавжди в нашому серці, хоча сьогодні нам вирвало з грудей його російська ракета, яка застала тебе в машині коли ти їхала на роботу рятувати людей!», – написав колега.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України зранку 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.