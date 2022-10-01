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На Київщині гримлять вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Київщині гримлять вибухи
Сапери відпрацьовують навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів
фото ілюстративне

Під Києвом проводяться навчання для саперів

У суботу, 1 жовтня, у Вишгородському районі лунатимуть вибухи. Про це попередила Київська обласна військова адміністрація.

Влада заспокоїла мешканців Київщини, що причин для хвилювання немає. У Вишгородському районі проводяться навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Також Київська ОВА повідомляє, що в області піротехніки ДСНС знешкодили понад 69 тисяч вибухонебезпечних предметів. Уже обстежили майже 21 тис. га території, з них 4,78 тис. га – с/г угідь, 56,305 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 1269 об’єктів, 2027 домогосподарств, 1816,58 км автомобільних доріг, 12 км залізничних колії.

Протягом доби піротехнічні підрозділи виявили та знешкодили 149 вибухонебезпечних предметів у 16 населених пунктах:

  • Бучанського району – с. Озера, с. Мироцьке, с. Почепин, смт Ворзель, смт Макарів;
  • Вишгородського району – с. Залишани, с. Олізарівка, с. Заруддя, с. Кухарі, с. Болотня, с. Феневичі, с. Козаровичі, с. Катюжанка, с. Дмитрівка;
  • Броварського району – с. Гоголів, с. Бервиця.

За добу обстежено 18,58 га території.

Роботи з розмінування територій Київщини триватимуть і надалі.

До слова, жителів Київської області, зокрема Києва, рятувальники закликали не відвідувати ліси, навіть у сезон збору грибів. За повідомленням ДСНС ризик підірватися на мінах у лісі буде зберігатися щонайменше рік.

Теги: вибух війна військові навчання Київщина

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