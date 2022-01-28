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    На Вінниччині працюють 46 мобільних бригад із вакцинації від Covid-19. Як і хто може їх викликати

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    Мобільні бригади вакцинуватимуть громади сіл - На Вінниччині працюють 46 мобільних бригад із вакцинації від Covid-19. Як і хто може їх викликати
    Мобільні бригади вакцинуватимуть громади сіл
    фото: facebook/vinobldoz

    Бригади можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну вакцину від Covid-19

    На території Вінницької області працюють мобільні бригади, які вакцинують громадян проти Covid-19. Їх можна викликати, оформивши відповідну заявку, повідомляє Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА.

    Зокрема викликати мобільну бригаду можуть громадяни:

    • які через стан здоров’я не можуть самостійно пересуватись;
    • у місцях, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим;
    • у громадах, де рівень вакцинації літніх людей є дуже низьким;
    • залишити заявку на виїзд бригади можуть й організовані колективи з понад 100 осіб.

    Зазначається, що мобільні бригади, які вакцинують групу людей, можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну вакцину від Covid-19.

    Залишити заявку на приїзд мобільної бригади додому можна за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 чи через сімейного лікаря.

    Нагадаємо, Вінницька область покинула «жовту» карантинну зону. Від 24 січня, в області діє «помаранчева». Усе через стрімке збільшення захворюваності та заповненість лікарень.

    В Україні тим часом зафіксовано новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

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    Теги: Вінниччина щеплення вакцинація коронавірус
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    На Вінниччині працюють 46 мобільних бригад із вакцинації від Covid-19. Як і хто може їх викликати