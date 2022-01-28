На Вінниччині працюють 46 мобільних бригад із вакцинації від Covid-19. Як і хто може їх викликати

Бригади можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну вакцину від Covid-19

На території Вінницької області працюють мобільні бригади, які вакцинують громадян проти Covid-19. Їх можна викликати, оформивши відповідну заявку, повідомляє Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА.

Зокрема викликати мобільну бригаду можуть громадяни:

які через стан здоров’я не можуть самостійно пересуватись;

у місцях, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим;

у громадах, де рівень вакцинації літніх людей є дуже низьким;

залишити заявку на виїзд бригади можуть й організовані колективи з понад 100 осіб.

Зазначається, що мобільні бригади, які вакцинують групу людей, можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну вакцину від Covid-19.

Залишити заявку на приїзд мобільної бригади додому можна за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 чи через сімейного лікаря.

Нагадаємо, Вінницька область покинула «жовту» карантинну зону. Від 24 січня, в області діє «помаранчева». Усе через стрімке збільшення захворюваності та заповненість лікарень.

В Україні тим часом зафіксовано новий антирекорд. Вчора виявлено понад 34 тис. хворих на Covid-19.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.