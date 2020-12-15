  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом потяг збив на смерть чоловіка

    • Розсилка
    Трагедія на залізниці сталася у вечірню пору - Під Києвом потяг збив на смерть чоловіка
    Трагедія на залізниці сталася у вечірню пору
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Чоловік сидів на залізничній колії та потрапив під потяг

    14 грудня близько 18 години поблизу селища Княжичі Броварського району Київщини потяг сполученням Київ – Суми збив на смерть чоловіка.

    Про це повідомляє «Обозреватель».

    Як розповіло виданню інформоване джерело, чоловік сидів на залізничній колії неподалік Княжичів.

    «Водій поїзда помітив людину на рейках, але, на жаль, можливості застосувати екстрене гальмування не було. Потяг рухався з великою швидкістю. Чоловік від отриманих травм помер на місці події», – розповів співрозмовник.

    Загиблим виявився 42-річний житель Сумської області. За попередніми даними, в момент аварії він знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

    Працівники поліції встановлюють деталі трагедії. Відкрито кримінальне провадження.

    Як повідомлялося, у жовтні поблизу залізничної станції «Кожанка», що на Фастівщині, сталася трагедія. Чоловік напідпитку з велосипедом у руках переходив залізничні колії у недозволеному місці і потрапив під потяг.

    30 вересня поблизу станції метро «Берестейська» в Києві на залізничній колії було виявлено тіло молодого чоловіка. Бездиханне тіло виявили машиністи близько опівночі. За попередніми даними, чоловік впав чи стрибнув зі шляхопроводу, що на проспекті Перемоги.

    Теги: трагедія смерть потяг залізниця Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies