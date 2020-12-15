Під Києвом потяг збив на смерть чоловіка

Чоловік сидів на залізничній колії та потрапив під потяг

14 грудня близько 18 години поблизу селища Княжичі Броварського району Київщини потяг сполученням Київ – Суми збив на смерть чоловіка.

Про це повідомляє «Обозреватель».

Як розповіло виданню інформоване джерело, чоловік сидів на залізничній колії неподалік Княжичів.

«Водій поїзда помітив людину на рейках, але, на жаль, можливості застосувати екстрене гальмування не було. Потяг рухався з великою швидкістю. Чоловік від отриманих травм помер на місці події», – розповів співрозмовник.

Загиблим виявився 42-річний житель Сумської області. За попередніми даними, в момент аварії він знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

Працівники поліції встановлюють деталі трагедії. Відкрито кримінальне провадження.

Як повідомлялося, у жовтні поблизу залізничної станції «Кожанка», що на Фастівщині, сталася трагедія. Чоловік напідпитку з велосипедом у руках переходив залізничні колії у недозволеному місці і потрапив під потяг.

30 вересня поблизу станції метро «Берестейська» в Києві на залізничній колії було виявлено тіло молодого чоловіка. Бездиханне тіло виявили машиністи близько опівночі. За попередніми даними, чоловік впав чи стрибнув зі шляхопроводу, що на проспекті Перемоги.