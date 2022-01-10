Під Києвом розпочалося будівництво індустріального парку

E40 Industrial Park складається з дев'яти ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення

Територія E40 Industrial Park охоплює площу 49 га

У Бучанському районі Київської області розпочалося будівництво першої черги індустріального парку E40 Industrial Park. Дозвіл на будівництво отримала компанія Dragon Capital. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Індустріальний парк Е40 – це не просто регіональний промисловий майданчик, він має стати однією з точок росту економіки Київщини, а відтак і України в цілому. Парк Е40 – це ідеальне рішення для розміщення виробництва. Серед його переваг розташування на ключовій міжнародній трасі, поруч зі столицею та її висококваліфікованими кадрами, інфраструктура та сервіс від досвідченого девелопера», – зазначив Володін.

E40 Industrial Park – індустріальний парк загальною площею 200 тис. кв. м, розташований на 27 кілометрі Житомирської траси (с. Колонщина Бучанського району (Макарівська територіальна громада), що є частиною європейського автошляху E40.

Територія E40 Industrial Park охоплює площу 49 га та складається з 9 ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення, які відповідатимуть міжнародним стандартам для «зелених» будівель Breeam. Керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечуватиме централізоване обслуговування об’єктів інфраструктури та охорону парку.

До слова, навесні цього року генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала придбав одне із найстаріших українських інтернет-видань. Йдеться про «Українську правду». Всі корпоративні права і активи перейшли до групи компаній Dragon Capital.

Згодом стало відомо, що Dragon Capital стане новим власником підприємств з видобування та реалізації мінеральних природніх вод під ТМ «Трускавецька».

Томашу Фіалі 47 років, народився він у Чехії. Наразі він є генеральним директором (CEO) української інвестиційної компанії Dragon Capital.

У 2016–2018 компанія Dragon Capital з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України близько $400 млн. Інвестиційним партнером Фіали в компанії, серед інших, є фонд американського фінансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management.