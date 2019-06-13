Під Києвом викрито чергову підпільну АЗС (фото)



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Нелегальна автозаправка у Василькові Фото: Прокуратура Київської області

Автозаправка здійснювала реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів

Черговий нелегальний автогазозаправний пункт припинив свою діяльність у м. Васильків Київської області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«У ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Києво-Святошинською місцевою прокуратурою та слідчими Васильківського відділу поліції в Київській області проведено санкціонований обшук на незаконній АЗС в м. Васильків», - йдеться в повідомленні.

Підпільна автозаправка здійснювала реалізацію скрапленого газу без оформлених належним чином дозвільних документів. Відповідні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання і реалізації пального також були відсутні.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено резервуари для зберігання скрапленого газу, насосні станції та автозаправні колонки для відпуску скрапленого газу. На даний час до суду подано клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна.

Нагадаємо, раніше поблизу смт Макарів Київської області припинено функціонування незаконного автомобільного газово-дизельного заправного пункту.