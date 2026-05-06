Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підготовка до зими в Києві. Кличко вже переклав вину на... Зеленського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Підготовка до зими в Києві. Кличко вже переклав вину на... Зеленського
За словами Кличка, щоб місто функціонувало взимку, столиці необхідно терміново знайти величезні ресурси
фото: КМДА

Віталій Кличко: «Знову політика. Київ намагаються загнати в кут»

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив центральну владу у політичних іграх та відмові від фінансування критично важливих робіт на ТЕЦ-5. За його словами, ситуація навколо підготовки столиці до зими стає загрозливою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міського голови Віталія Кличка.

Як зазначив Кличко, Міністерство розвитку громад та територій раніше обіцяло державну підтримку та навіть запропонувало своїх підрядників для відновлення ТЕЦ-5. Проте зараз позиція відомства змінилася.

«Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут», – наголосив мер.

За словами Кличка, щоб місто функціонувало взимку, столиці необхідно терміново знайти величезні ресурси:

  • 3 млрд грн – сума, яку Києву потрібно віднайти негайно через відмову держави від фінансування.
  • 9 млрд грн – загальна потреба на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5.

Попри брак державної підтримки, Київ продовжує самостійно відновлювати пошкоджені ворогом обʼєкти. Роботи ведуться за рахунок міського бюджету та коштів, запозичених у міжнародних партнерів.

Кличко підкреслив, що від вирішення цього питання залежить, як кияни переживуть наступну зиму, оскільки йдеться про створення системи резервного теплопостачання, яка є критичною в умовах постійних атак на енергоінфраструктуру.

Раніше Кличко заявляв, що місто наразі самостійно фінансує відповідні роботи, проте масштаб пошкоджень критичної інфраструктури після російських атак потребує значно більших ресурсів. Кличко наголосив, що питання енергостійкості не має ставати предметом політичних суперечок, оскільки від цього залежить стабільність життєзабезпечення столиці в умовах війни.

 26 березня 2026 року, депутати Київради ухвалили низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. Ключовим питанням порядку денного є збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн. Як зазначив міський голова, ці кошти необхідні для стабільної роботи підприємства та реалізації першочергових заходів із підготовки до зими.

Теги: Київ опалювальний сезон столиця Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморозки очікуються на поверхні ґрунту
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
6 квiтня, 15:04
На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
16 квiтня, 07:53
Серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях
Теракт у столиці. Влада спростувала інформацію про смерть мами 12-річного хлопця
19 квiтня, 13:31
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
20 квiтня, 16:06
24 квітня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями
У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на місто насуваються заморозки
23 квiтня, 15:20
Отримавши доступ до авто, підозрюваний самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис, а після угоди зник
Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано
24 квiтня, 11:40
Квітневі контрасти: на столичній Оболоні білий сніг змішався з пелюстками квітів, що вже осипаються з дерев
У передостанній день квітня на Оболоні раптово пішов сніг (відео)
29 квiтня, 12:17
Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці
«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро
30 квiтня, 08:26
Посадовець налагодив схему отримання неправомірної вигоди від власника автоматів із питною водою
$1,5 тис. за «непомітні» водомати: перед судом постане інспектор Дніпровської РДА
Вчора, 14:37

Новини

Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)
На Хрещатику зацвів легендарний кущ бузку (фото)
Підготовка до зими в Києві. Кличко вже переклав вину на... Зеленського
Підготовка до зими в Києві. Кличко вже переклав вину на... Зеленського
Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн
Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн
Вибуху не було: поліція пояснила причину задимлення у переході на «Звіринецькій»
Вибуху не було: поліція пояснила причину задимлення у переході на «Звіринецькій»
У Києві на Дніпровській набережній водолази дістали тіло потопельника
У Києві на Дніпровській набережній водолази дістали тіло потопельника

Новини

Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26
Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)
Сьогодні, 11:23
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua