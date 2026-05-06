Підготовка до зими в Києві. Кличко вже переклав вину на... Зеленського

Віталій Кличко: «Знову політика. Київ намагаються загнати в кут»

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив центральну владу у політичних іграх та відмові від фінансування критично важливих робіт на ТЕЦ-5. За його словами, ситуація навколо підготовки столиці до зими стає загрозливою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міського голови Віталія Кличка.

Як зазначив Кличко, Міністерство розвитку громад та територій раніше обіцяло державну підтримку та навіть запропонувало своїх підрядників для відновлення ТЕЦ-5. Проте зараз позиція відомства змінилася.

«Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут», – наголосив мер.

За словами Кличка, щоб місто функціонувало взимку, столиці необхідно терміново знайти величезні ресурси:

3 млрд грн – сума, яку Києву потрібно віднайти негайно через відмову держави від фінансування.

9 млрд грн – загальна потреба на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5.

Попри брак державної підтримки, Київ продовжує самостійно відновлювати пошкоджені ворогом обʼєкти. Роботи ведуться за рахунок міського бюджету та коштів, запозичених у міжнародних партнерів.

Кличко підкреслив, що від вирішення цього питання залежить, як кияни переживуть наступну зиму, оскільки йдеться про створення системи резервного теплопостачання, яка є критичною в умовах постійних атак на енергоінфраструктуру.

Раніше Кличко заявляв, що місто наразі самостійно фінансує відповідні роботи, проте масштаб пошкоджень критичної інфраструктури після російських атак потребує значно більших ресурсів. Кличко наголосив, що питання енергостійкості не має ставати предметом політичних суперечок, оскільки від цього залежить стабільність життєзабезпечення столиці в умовах війни.

26 березня 2026 року, депутати Київради ухвалили низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. Ключовим питанням порядку денного є збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн. Як зазначив міський голова, ці кошти необхідні для стабільної роботи підприємства та реалізації першочергових заходів із підготовки до зими.