Прибрав до рук понад пів мільйона? У Києві судитимуть екскерівника «Муніципальної охорони»

Були привласнені кошти, виділені на навчання та підвищення кваліфікації охоронців

Колишній директор КП «Муніципальна охорона» підозрюється у заволодінні бюджетними коштами

Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора Комунального підприємства КМДА «Муніципальна охорона» та директора приватного підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, комунальним підприємством «Муніципальна охорона» було проведено процедуру закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронців на 300 слухачів.

«Однак з метою заволодіння бюджетними коштами директор КП «Муніципальна охорона» вступив у злочинну змову із директором товариства, яке отримало право на проведення навчання, підписав та затвердив акти здачі-прийняття наданих послуг, достеменно знаючи, що навчання та підвищення кваліфікації охоронників, фактично не відбувалось, тобто умови договору зі сторони виконавця не виконано», - розповіли правоохоронці.

Як наслідок від замовника в особі КП «Муніципальна охорона» на рахунок приватного товариства перераховано понад 580 тис. грн за ненадані послуги, що підтверджується висновком експертизи.

Досудове розслідування здійснювалося спільно зі слідчими Подільського управління поліції в Києві за матеріалами Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Нагадаємо, 18 червня Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної діяльності групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва. За даними СБУ, досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта».

Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук заявив, що обшуки СБУ на території колишнього дитячого табору у приміщенні, яке планують передати Департаменту муніципальної безпеки КМДА, – це інсценування та продовження політичного тиску на столичну владу.