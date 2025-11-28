У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів

Насильницькі та сексуальні злочини на вокзалах Німеччини зросли на 51% з 2019 року

Незважаючи на загальне зниження кількості зареєстрованих злочинів, Німеччина зіткнулася із «тривожним» зростанням рівня насильницьких та сексуальних правопорушень, особливо на транспортних об'єктах. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добриндт (ХСС) назвав будь-який напад на людей «нападом на суспільство загалом». Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Згідно зі щорічним звітом Федеральної поліції за 2024 рік, безпекова ситуація на залізничних вокзалах та в потягах Німеччини значно погіршилася в ключових сферах:

Насильницькі злочини: відбулось зростання на 6% порівняно з 2023 роком, і на 51% порівняно з 2019 роком. Загалом зареєстровано 27 160 випадків.

Сексуальні злочини: було зафіксоване зростання на 19,2% (ексгібіціонізм, домагання, зґвалтування).

Загальна кількість злочинів знизилася на 10,1% до 381 894 випадків (переважно через зменшення порушень, пов'язаних із Законом про перебування).

Заступник голови Федерального союзу поліції Мануель Остерманн підтвердив, що ситуація залишається складною, особливо щодо насильницьких та сексуальних злочинів.

Звіт Федеральної поліції склав профіль типового правопорушника та виявив соціальні фактори ризику. Близько 79% правопорушників – чоловіки. Трохи більше половини (53%) не мали німецького громадянства, причому Остерманн вказав на чоловіків із «основних країн притулку» як на фактор ризику. Майже половина (49%) перебувала під впливом алкоголю чи наркотиків у момент скоєння злочину.

Правоохоронці також дедалі частіше стають жертвами агресії. У 2024 році кількість нападів на співробітників Федеральної поліції склала 2967 випадків, що є другим за величиною показником з 2001 року. Було поранено 804 співробітники.

Напади майже завжди супроводжувалися фізичним насильством (удари, плювки, укуси). У кожному восьмому випадку використовувалися предмети: пляшки, каміння та побутові речі.

Deutsche Bahn та Федеральна поліція протидіють злочинності, посилюючи присутність та встановлюючи понад 11 тис. камер спостереження.

