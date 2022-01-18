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    Після реконструкції на Повітрофлотському проспекті з’являться велосипедні доріжки та пандуси

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    На Повітрофлотському проспекті можуть облаштувати тактильні смуги на тротуарах - Після реконструкції на Повітрофлотському проспекті з’являться велосипедні доріжки та пандуси
    На Повітрофлотському проспекті можуть облаштувати тактильні смуги на тротуарах
    фото: foursquare.com

    Комунальники планують посилити безпеку для всіх учасників дорожнього руху

    На Повітрофлотському проспекті від Севастопольської площі до межі обслуговування в Солом’янському районі Києва відбудеться капітальний ремонт. Про затвердження робочого проєкту капітального ремонту йдеться в розпорядженні КМДА № 60.

    «Проведення відповідних робіт дасть змогу привести покриття проїжджої частини і тротуарів проспекту у відповідність до сучасних норм, благоустроїти прилеглі території та значно посилити безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Цей проект отримав позитивний експертний звіт ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», – зазначається у повідомленні.

    Зокрема, робочим проєктом передбачено:

    • капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини і тротуарів;
    • облаштування велосипедних доріжок;
    • улаштування тактильних смуг на тротуарах і пандусах для людей із порушеннями зору;
    • встановлення гранітних бортових каменів;
    • облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху (постійне положення);
    • облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху (тимчасове положення на період виконання робіт);
    • капітальний ремонт мережі дощової каналізації;
    • капітальний ремонт колодязів інших інженерних комунікацій.

    Замовником виконання робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».

    Як раніше повідомлялося, у Києві введуть нові дорожні елементи для велосипедистів.

    Також після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві.

    До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» 10 грудня за результатами тендеру уклала угоду з турецькою компанією «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.

    Теги: дороги ремонт Київавтодор КМДА вулиця
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    Після реконструкції на Повітрофлотському проспекті з’являться велосипедні доріжки та пандуси