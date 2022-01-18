Після реконструкції на Повітрофлотському проспекті з’являться велосипедні доріжки та пандуси
Комунальники планують посилити безпеку для всіх учасників дорожнього руху
На Повітрофлотському проспекті від Севастопольської площі до межі обслуговування в Солом’янському районі Києва відбудеться капітальний ремонт. Про затвердження робочого проєкту капітального ремонту йдеться в розпорядженні КМДА № 60.
«Проведення відповідних робіт дасть змогу привести покриття проїжджої частини і тротуарів проспекту у відповідність до сучасних норм, благоустроїти прилеглі території та значно посилити безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Цей проект отримав позитивний експертний звіт ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», – зазначається у повідомленні.
Зокрема, робочим проєктом передбачено:
- капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини і тротуарів;
- облаштування велосипедних доріжок;
- улаштування тактильних смуг на тротуарах і пандусах для людей із порушеннями зору;
- встановлення гранітних бортових каменів;
- облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху (постійне положення);
- облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху (тимчасове положення на період виконання робіт);
- капітальний ремонт мережі дощової каналізації;
- капітальний ремонт колодязів інших інженерних комунікацій.
Замовником виконання робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».
Як раніше повідомлялося, у Києві введуть нові дорожні елементи для велосипедистів.
Також після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві.
До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» 10 грудня за результатами тендеру уклала угоду з турецькою компанією «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.