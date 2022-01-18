Після реконструкції на Повітрофлотському проспекті з’являться велосипедні доріжки та пандуси

На Повітрофлотському проспекті можуть облаштувати тактильні смуги на тротуарах

Комунальники планують посилити безпеку для всіх учасників дорожнього руху

На Повітрофлотському проспекті від Севастопольської площі до межі обслуговування в Солом’янському районі Києва відбудеться капітальний ремонт. Про затвердження робочого проєкту капітального ремонту йдеться в розпорядженні КМДА № 60.

«Проведення відповідних робіт дасть змогу привести покриття проїжджої частини і тротуарів проспекту у відповідність до сучасних норм, благоустроїти прилеглі території та значно посилити безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Цей проект отримав позитивний експертний звіт ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, робочим проєктом передбачено:

капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини і тротуарів;

облаштування велосипедних доріжок;

улаштування тактильних смуг на тротуарах і пандусах для людей із порушеннями зору;

встановлення гранітних бортових каменів;

облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху (постійне положення);

облаштування дороги технічними засобами організації дорожнього руху (тимчасове положення на період виконання робіт);

капітальний ремонт мережі дощової каналізації;

капітальний ремонт колодязів інших інженерних комунікацій.

Замовником виконання робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».

Як раніше повідомлялося, у Києві введуть нові дорожні елементи для велосипедистів.

Також після реконструкції вулиця на Русанівці стане найбезпечнішою в Києві.

До слова, комунальна корпорація «Київавтодор» 10 грудня за результатами тендеру уклала угоду з турецькою компанією «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.