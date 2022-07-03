Пляжний сезон: Київська ОВА нагадала про смертельну небезпеку

Жителів Київщини закликають відвідувати тільки офіційні пляжі та місця відпочинку

Акваторія багатьох водойм Київщини залишається замінованою

Через вибухонебезпечні предмети в акваторіях Київської області жителів регіону закликають відвідувати офіційні місця відпочинку. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

«Частина території Київщини залишається нерозмінованою, у тому числі й акваторія водоймищ. Там досі знаходяться вибухонебезпечні предмети. Наразі розміновано тільки приблизно 27,26 га акваторій водоймищ Київщини. Тому прошу вас: відвідуйте тільки офіційні пляжі та місця відпочинку», – написав голова ОВА.

Серед інших причин загибелі громадян на воді він назвав купання у нетверезому стані, порушення правил поведінки біля води.

«Рятувальники готові надати допомогу людям, які опиняться в небезпеці, але життя і здоров’я громадян залежить у першу чергу від вашої уважності та обережності», – додав Кулеба.

За даними ДСНС станом на 3 липня, від початку широкомасштабного вторгнення обстежено територію площею 63,3 тис. га, знешкоджено 152,3 тис. вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що купальний сезон не відкриватимуть у областях України, які були під окупацією російських військ. Поки спеціалісти ДСНС не розмінують усі водойми – громадян наполегливо просять не відпочивати біля річок та озер.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців..

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