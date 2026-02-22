Головна Світ Соціум
Озброєний чоловік намагався проникнути до маєтку Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Озброєний чоловік намагався проникнути до маєтку Трампа
Клуб президента Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» на знімку з висоти пташиного польоту в Палм-Біч
фото з відкритих джерел

Поліція ліквідувала чоловіка під час затримання

У США озброєного чоловіка застрелили після спроби проникнення на територію резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Інцидент стався у неділю близько 01:30 за місцевим часом. За даними правоохоронців, 20-річний чоловік здійснив несанкціоноване проникнення на територію маєтку, яка перебувала під охороною.

Чоловіка помітили поблизу північних воріт. За попередньою інформацією, він мав із собою рушницю та каністру з пальним.

На місце прибули співробітники поліції та заступник шерифа округу Палм-Біч. Під час контакту з підозрюваним той був смертельно поранений.

Трампа на цей момент у резиденції не було.

Нагадаємо, у жовтні торік президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

2024 року на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.

Теги: Флорида чоловік Дональд Трамп США поліція

