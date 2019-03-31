Поліція не знайшла вибухівку у готелі «Україна»



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Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів у готелі в центрі Києва виявлено не було

Правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення особи, яка повідомила про замінування

Правоохоронці провели перевірку інформації про можливе мінування готелю в центрі Києва на вулиці Інститутська. Як повідомили у столичній поліції, ніяких вибухонебезпечних і підозрілих предметів виявлено не було.

Слідчі Печерського управління поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування готелю у Києві на вулиці Інститутській.

Також сьогодні у Кривому Розі біля окружної комісії помітили підозрілий автобус.

У день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу.

У Дніпрі також сьогодні шукали вибухівку на дев’яти виборчих дільницях.

Крім того у Тернополі поряд з виборчою дільницею знайшли частину гранати.