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    Суспільство

    У Дніпрі шукають вибухівку на дев’яти виборчих дільницях

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    Для перевірки інших замінованих дільниць направлено співробітників вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативну групу - У Дніпрі шукають вибухівку на дев’яти виборчих дільницях
    Для перевірки інших замінованих дільниць направлено співробітників вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативну групу

    Станом на 16:00 перевірено три дільниці, - поліція

    Національна поліція перевіряє повідомлення про замінування дев’яти виборчих дільниць у м. Дніпро. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

    «Перші повідомлення про замінування надійшли до поліції 31 березня о 14:30. Станом на 16:00 перевірено три дільниці», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначено, що будь-яких небезпечних предметів не виявлено. Для перевірки інших замінованих дільниць направлено співробітників вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативну групу. Зараз триває перевірка приміщень та прилеглої території.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялося, сьогодні у Дніпрі було повідомлено про замінування однієї зі станцій метрополітену. Перевірка небезпечних предметів не виявила.

    Нагадаємо, надійшли перші дані про явку на виборах. 

    Станом на 11 годину виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

    Дані були отримані ЦВК від 137 (з 199) виборчих округів.

    Нагадаємо, у 2014 році явка виборців на позачергових виборах президента України, що відбулися 25 травня 2014 року, станом на 11 годину склала 17,60% (остаточний підрахунок).

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

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