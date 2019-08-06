Поліція розшукує жертв банди, яка тероризувала бізнес на Київщині



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Один із затриманих учасників злочинної організації Фото: Нацполіція

Правоохоронці оприлюднили фото затриманих учасників банди

Правоохоронцями Київщини здійснюється досудове розслідування щодо затриманих у Білій Церкві учасників злочинного угруповання, які збирали «данину» з підприємців та інших категорій осіб шляхом вимагання, залякування та побиття людей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція звертається до населення: «Всі, хто став жертвами протиправних дій цих зловмисників, просимо звертатися до Головного управління поліції в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 2».

Нагадаємо, 27 липня у Білій Церкві на Київщині поліція провела спецоперацію із затримання членів злочинної організації.

Під час операції правоохоронці затримали групу зловмисників із 12 осіб, які займалися тиском на бізнес шляхом вимагання, залякування та побиття людей.

В ході слідства встановлено, що злочинне угруповання на території регіону було створено ще у 2016 році.

Святошинським районним судом Києва обрано запобіжні заходи учасникам злочинної організації у вигляді тримання під вартою.