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СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності
фото: СБУ

Посадовцю загрожує покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби. Про це повідомляє СБУ.

«Служба безпеки за сприяння Голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка ліквідувала злочинну «схему», яка діяла у фіскальному відомстві. За результатами комплексних заходів у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС», – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців фото 1

Правоохоронці зауважують, що посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за «позитивне» проведення податкової перевірки. У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю «анулювати» комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди і затримали його «на гарячому» під час отримання одного з траншів у $13 тис.

СБУ затримала податківця, який «обкладав даниною» підприємців фото 2

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Посадовець може отримати покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Раніше виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва викрито на корупції. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Також правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі – топпосадовці збирали «данину» з регіональних митниць. Очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці затримали на передачі хабаря.

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Теги: СБУ податки Державна податкова служба корупція корупція в Україні Київ

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