На Вінниччині сталася аварія: загинули жінка та дитина (фото)

У Вінницькій області трапилося ДТП за участі трьох авто

На об’їзній дорозі міста Калинівка Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів: Peugeot та двох Audi. Внаслідок зіткнення травми несумісні з життям отримали двоє пасажирів Peugeot – 30-річна жінка та її трирічний син. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Попередньо встановлено, що 38-річний водій автомобіля Peugeot, під час розвороту не надав переваги в русі зустрічному автомобілю Audi. Після удару Peugeot продовжив рух та зіткнувся з ще одним легковиком Audi.

Стан водіїв встановлюється. За кермом автомобілів Audi перебували чоловіки, віком 21 та 31 роки. Поліцейські встановлюються обставини автопригоди. Нагадаємо, 23 січня поблизу села Райгород Гайсинського району на Вінниччині зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та легкове авто Skoda. Внаслідок автотрощі загинуло троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також на Вінниччині у селі Яришів Могилів-Подільського району сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.