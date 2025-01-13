На Київщині ліквідовано цех, який підробляв каву відомих світових брендів (фото)

Незаконну діяльність організував житель Київщини

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що незаконну діяльність організував житель Київщини. Разом зі спільниками він налагодив виробництво підробленої кавової продукції у складських приміщеннях. Надалі фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального партіями через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках. Така діяльність відбувалась без жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торгових марок.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели 19 обшуків у Києві та області. В результаті правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, понад 4,5 тисячі упаковок фальсифікованої кави, майже 140 мішків кавової продукції без маркування. Також вилучено 4 легкових автомобілі та дві вантажівки, близько 70 тис. доларів США готівкою, компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи тощо.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели 19 обшуків у Києві та області фото: Бюро економічної безпеки України

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 20 млн грн.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 20 млн грн фото: Бюро економічної безпеки України

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Встановлюється повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, в рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві. Слідством встановлено, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

Також співробітники Бюро економічної безпеки в результаті спецоперації в Києві та Київській області ліквідували підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Загальна вартість вилученої контрафактної продукції оцінюється в майже 45 млн грн. За даними слідства, організована злочинна група обладнала на промислових потужностях цілий конвеєр з виробництва фальсифікованих рідин. Використовуючи сучасне обладнання, зловмисники виготовляли великі обсяги продукції, що повністю імітувала оригінальні рідини для електронних сигарет.