У Василькові посадовець СБУ збив підлітка на переході: хлопець в реанімації

Нардеп стверджує, що у крові Герчака було виявлено 1,44 проміле алкоголю

У Василькові співробітник Служби безпеки України збив підлітка на пішохідному переході. Про це у Telegram написав нардеп Олександр Дубинський, який перебуває у СІЗО.

Дубінський опублікував відео ДТП, де Toyota RAV4 чорного кольору на великій швидкості збиває підлітка, який переходив дорогу по пішоходному переході. За словами Олександра Дубінського, за кермом позашляховика перебував працівник СБУ Артур Герчак. Він повідомив, що водія вже затримали та доправили до СІЗО. Нардеп стверджує, що у крові Герчака було виявлено 1,44 проміле алкоголю (при допустимій нормі 0,3). Також він опублікував фото, на якому правоохоронці затримують співробітника СБУ.

Повідомляється, що ДТП сталась ще 23 січня. Про відповідний інцидент не йдеться на сторінках СБУ, поліції Київщини чи ДБР. Зазначимо, що СБУ в коментарі для tsn.ua заявила, що за фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження. Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про те, чи був водій п'яний за кермом, не вказано.

Родичі 15-річного Матвія, який постраждав у ДТП, повідомили, що зараз хлопець перебуває в реанімації лікарні «Охматдит». Він отримав переломи обох ніг, черепно-мозкову травму та забій легенів.

«Вночі після аварії йому зробили першу операцію одній ніжці. На другій ніжці не можуть робити операцію, намагаються стабілізувати його стан, для наступного введення в довготривалий наркоз. Вчора шляхом оперативного втручання йому вживили катетер в сонну артерію, бо вени на руках вже не витримують», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Київщині в ДТП постраждала вагітна жінка. Правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив зіткнення з парканом.