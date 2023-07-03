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Поліцейському, який застрілив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поліцейському, який застрілив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
Пожертву для поліцейського на сайті Gofundme зробили понад 55,5 тис. осіб
фото з відкритих джерел

На онлайн-платформі зі збору пожертв користувачі зібрали €1,1 млн для сім'ї поліцейського

Користувачі інтернету зібрали на онлайн-платформі зі збору пожертв понад один мільйон євро для сім'ї поліцейського, що застрелив під час автомобільної погоні підлітка в паризькому передмісті Нантер. Про це повідомив французький телеканал BFM.

ЗМІ зазначає, що пожертву на сайті Gofundme зробили понад 55,5 тис. осіб. Початкова мета складала €50 тисяч. Однак тепер зібрана сума становить €1,1 млн.

Водночас на сторінці збору пожертв для матері застреленого поліцейським підлітка на сайті Leetchi інтернет-користувачі зібрали €223 тисячі. У цій акції взяли участь понад 11 тис. осіб.

Нагадаємо, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

Раніше стало відомо, що бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю, а потім підпалили машину. Це відбулося посеред ночі, коли мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. 

До слова, бабуся 17-річного Наеля, застреленого поліцейським, закликала припинити заворушення.

Теги: Франція поліція вбивство

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