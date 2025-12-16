Головна Світ Соціум
Держдума заявила про блокування YouTube у РФ протягом року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Держдума заявила про блокування YouTube у РФ протягом року
За словами депутата Держдуми Свинцова, YouTube ігнорує російське законодавство
фото: Forbes

Роскомнагляд поступово обмежуватиме доступ до платформи, користувачам радять переходити на Rutube і «VK Відео» 

Держдума повідомила, що YouTube у Росії буде повністю заблокований протягом року. Про це заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Андрій Свинцов заявив в інтерв'ю виданню «Абзац».

За його словами, Роскомнагляд поступово обмежуватиме можливість використовувати платформу на російській території.

«YouTube у РФ повністю обмежать протягом 6–12 місяців. Це пов'язано з тим, що він, як і раніше, далі ігнорує чинне російське законодавство. Усі, хто користується цим майданчиком для просування власного контенту, мають максимально швидко переходити на аналоги – це Rutube, «VK Відео» тощо», – сказав Свинцов.

16 грудня російська пропаганда повідомляла про те, що доступ до YouTube закрило кілька провайдерів у Санкт-Петербурзі – SkyNet, «еТелеком» і «Невалинк».

Нагадаємо, що влада Росії розглядає можливість повної заборони на території РФ дзвінків від «недружніх країн». Таку заяву зробив сам Путін після пропозиції вжити подібних заходів від членів Ради з прав людини при президентові Росії.

Раніше «Главком» писав про те, що російська влада суттєво посилює контроль над інтернет-простором. З 1 березня 2026 року федеральний наглядовий орган «Роскомнадзор» отримає розширені повноваження, які дозволять йому блокувати вебсайти та навіть відключати російський сегмент мережі від глобального інтернету.

