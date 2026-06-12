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Смерть мобілізованого у київській лікарні: відкрито два кримінальні провадження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смерть мобілізованого у київській лікарні: відкрито два кримінальні провадження
Правоохоронці перевіряють можливе перевищення службових повноважень поліцейськими та представниками ТЦК та СП
фото з Facebook-сторінки Дмитра Лубінця

Омбудсмен зазначив, що чоловік помер у лікарні через кілька днів після госпіталізації. Водночас після смерті не було проведено патологоанатомічного розтину

Київська міська прокуратура відкрила два кримінальні провадження за фактом смерті чоловіка у столичній лікарні в січні 2026 року після проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».

«У січні 2026 року до однієї з київських лікарень був госпіталізований чоловік із переломами ребер та травмою грудної клітини. За його словами, ушкоджень йому завдали працівники поліції та співробітники ТЦК та СП», – йдеться у дописі Лубінця.

Омбудсмен зазначив, що чоловік помер у лікарні через кілька днів після госпіталізації. Водночас після смерті не було проведено патологоанатомічного розтину.

«Тіло видали родині для поховання без проведення експертизи. У результаті сьогодні суспільство, рідні загиблого та слідство досі не мають відповіді на найважливіші запитання: що саме стало причиною смерті чоловіка та чи пов’язані отримані ним травми з летальними наслідками», – наголосив він.

За ініціативи Офісу омбудсмена прокуратура розпочала розслідування за двома статтями. Правоохоронці перевіряють можливе перевищення службових повноважень поліцейськими та представниками ТЦК та СП, а також можливе неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

У Київському міському ТЦК та СП цю інформацію наразі не коментували. 

Теги: Київ мобілізація ТЦК Лубінець

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