На Київщині двоє рибалок попалися на браконьєрстві: яке покарання на них чекає

Ірина Міллер
Поліція вкотре нагадує, що під час нересту діють суворі обмеження
фото: Національна поліція України

Правоохоронці вилучили знаряддя лову та задокументували наслідки незаконного промислу. Сума збитків, завданих державі обома чоловіками, становить понад 91 тис. грн

У місті Узин поліцейські викрили двох чоловіків, які за допомогою сіток масово виловлювали рибу в період нересту. Сукупні збитки, завдані державі, склали понад 91 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Перший інцидент стався днями, коли оперуповноважені виявили 63-річного чоловіка. За допомогою сіток він встиг завдати збитків державі на суму понад 53 тис. грн. Вже наступного дня на березі тієї ж водойми затримали ще одного браконьєра – 47-річного місцевого жителя. Його незаконний улов оцінили майже у 38 тис. грн.

Два дні постіль у місті Узин поліцейські Київщини документували дії браконьєрів
фото: поліція Київщини

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили знаряддя лову та задокументували наслідки промислу. Сукупна сума збитків за два рейди перевищила 91 тис. грн.

За обома фактами слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом). 

Поліція вкотре нагадує, що під час періоду нересту діють суворі обмеження на вилов риби, а використання сіток є кримінально караним діянням. 

Нагадаємо, восени 2025 року на Київщині під час рибоохоронного рейду виявили чоловіка, який ловив рибу сітками. Рибоохоронний патруль виявив у порушника 75 шт. плоскирки загальною вагою 9,4 кг. Своїми незаконними діями чоловік завдав збитків рибному господарству у розмірі 117 300 грн. Інцидент стався на Канівському водосховищі поблизу м.Переяслів Бориспільського району Київської області. На громадянина складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. 

