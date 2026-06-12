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У Броварському районі зіткнулися два мотоцикли, є поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Броварському районі зіткнулися два мотоцикли, є поранені
Місце де сталося зіткнення двох мотоциклістів у селі Требухів
фото: поліція Київської області

Внаслідок ДТП водій мотоцикла Spark та його 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані

У селі Требухів Броварського району на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох мотоциклів. Унаслідок зіткнення травми отримали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що 18-річний водій мотоцикла Spark, виїжджаючи з території парковки магазину, не надав перевагу в русі та зіткнувся з мототранспортом Tekken під керуванням 16-річного водія, який рухався головною дорогою.

За кермом мотоцикла Tekken був 16-річний юнак
За кермом мотоцикла Tekken був 16-річний юнак
фото: поліція Київської області

Внаслідок ДТП водій мотоцикла Spark та його 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.

Слідчі Броварського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, у с. Клембівка Вінницької області на вул. Наконечного мотоцикл Spark, за кермом якого перебувала 14-річна місцева жителька, та автомобіль Audi, під керуванням 22-річного водія, зіштовхнулися. У результаті аварії травмувались водійка мотоцикла та її 19-річна пасажирка, яких з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП – зіткнулися мотоцикл та автівка. Сталося зіткнення між мотоциклом Honda, за кермом якого перебував 15-річний житель с. Райківці, та автомобілем Daewoo Sens під керуванням 23-річної дівчини. У результаті ДТП неповнолітній водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Водійка автомобіля та троє її пасажирів – 40-річна жінка та двоє малолітніх дітей чотирьох та п’яти років – травмувалися.

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Теги: ДТП Київщина мотоцикл

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