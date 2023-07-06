Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)
Від самого ранку під стінами святині відбуваються сутички прихильників УПЦ МП із правоохоронцями
фото з відкритих джерел

Під стінами святині відбуваються сутички прихильників московської церкви із правоохоронцями

Представники Міністерства культури за допомогою поліції продовжують опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в УПЦ МП. У одному з приміщень знайшли портрети російського імператора Миколи ІІ і його дружини.

Портрети царської родини на стінах Лаври
Портрети царської родини на стінах Лаври
фото: Уніан

Наразі опечатали 70-й корпус, де московська церква розміщувала резиденцію голови церкви Онуфрія, корпус 69, де УПЦ МП облаштувала монастирські майстерні та крамницю церковних меблів, а також 71-й корпус. Комісію супроводжує поліція через перешкоджання вірян роботі представників Мінкульту та заповідника. 

В УПЦ МП повідомили, що у 70-му корпусі знаходилась резиденція Онуфрія
В УПЦ МП повідомили, що у 70-му корпусі знаходилась резиденція Онуфрія
фото з відкритих джерел
У корпусі 69 була крамниця церковних меблів
У корпусі 69 була крамниця церковних меблів
фото з відкритих джерел

Від самого ранку під стінами святині відбуваються сутички прихильників УПЦ МП із правоохоронцями. Українська православна церква московського патріархату заявляє, що вірянам «всупереч законам» перешкоджають потрапити на богослужіння.

Проведення перевірки та опечатування звільнених корпусів Лаври почалося ще 4 липня. Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» попередив, що з технічних причин територія Нижньої лаври Заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00.

Нагадаємо, днями у Києво-Печерській Лаврі вже побувала комісія Міністерства культури, яка мала перевірити та опечатати деякі корпуси. Тоді доступ комісії також заблокували віряни.

Зауважимо, до 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Крім того, 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на два місяці

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також запечатання тих корпусів, де нема монахів.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра УПЦ МП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина українців досі підтримують російську церкву
Що заважає заборонити Московський партіархат по всій Україні?
16 червня, 10:38
Чи справді оті всі павли, іони, антонії та іже с ними вірять у Христа євангельського?
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
11 червня, 14:14
Архієпископ УПЦ МП Іона (Черепанов)
Архієпископ УПЦ МП шокував заявою: підрив ГЕС – покарання Україні за Лавру
7 червня, 04:25
Миколаївський собор у Кременці
На Тернопільщині суд зобов’язав УПЦ МП повернути Миколаївський собор державному заповіднику
15 червня, 23:52
УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини на території Заповідника
Комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі: результати
6 червня, 12:53
Релігійна споруда УПЦ МП знаходиться на території Національного університету «Одеська політехніка»
Російська ракета пошкодила храм Московського патріархату в Одесі
14 червня, 17:56
На кадрах видно, як прихожани оточили митрополита та цілували йому руки
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
29 червня, 18:41
Києво-Печерська лавра
Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо Київської лаври
Сьогодні, 02:30
Братські келії на Ближніх печерах
Мінкульт вимагає від ченців Києво-Печерської Лаври звільнити келії до 4 липня
1 липня, 15:17

Суспільство

Міноборони презентувало нову жіночу військову форму (фото)
Міноборони презентувало нову жіночу військову форму (фото)
Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)
Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)
Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені
Вісім років не оголошували вирок. Загибель військового у суді Києва: українці обурені
Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю
Вийшли в укриття за мить до трагедії. У Львові дивом врятувався журналіст «Главкома» із сімʼєю
Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного пластуна та бойового медика Максима Вороб’єнка
Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного пластуна та бойового медика Максима Вороб’єнка
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Ексгенпрокурор Луценко більше не воюватиме через інвалідність
63K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
61K
Маленька війна великої корпорації: McDonald’s проти п’ятирічного Макара з України
38K
Контрнаступ ЗСУ: Сирський повідомив хороші новини
34K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
33K
Де голова Тернопільської облради ховав хабар? Слідчі оприлюднили подробиці гучної справи

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту