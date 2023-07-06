Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)

Від самого ранку під стінами святині відбуваються сутички прихильників УПЦ МП із правоохоронцями

Під стінами святині відбуваються сутички прихильників московської церкви із правоохоронцями

Представники Міністерства культури за допомогою поліції продовжують опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в УПЦ МП. У одному з приміщень знайшли портрети російського імператора Миколи ІІ і його дружини.

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Портрети царської родини на стінах Лаври фото: Уніан

Наразі опечатали 70-й корпус, де московська церква розміщувала резиденцію голови церкви Онуфрія, корпус 69, де УПЦ МП облаштувала монастирські майстерні та крамницю церковних меблів, а також 71-й корпус. Комісію супроводжує поліція через перешкоджання вірян роботі представників Мінкульту та заповідника.

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В УПЦ МП повідомили, що у 70-му корпусі знаходилась резиденція Онуфрія фото з відкритих джерел

У корпусі 69 була крамниця церковних меблів фото з відкритих джерел

Від самого ранку під стінами святині відбуваються сутички прихильників УПЦ МП із правоохоронцями. Українська православна церква московського патріархату заявляє, що вірянам «всупереч законам» перешкоджають потрапити на богослужіння.

Проведення перевірки та опечатування звільнених корпусів Лаври почалося ще 4 липня. Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» попередив, що з технічних причин територія Нижньої лаври Заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00.

Нагадаємо, днями у Києво-Печерській Лаврі вже побувала комісія Міністерства культури, яка мала перевірити та опечатати деякі корпуси. Тоді доступ комісії також заблокували віряни.

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Зауважимо, до 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Крім того, 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Пізніше митрополит московської церкви Павло отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі.

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29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на два місяці.

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також запечатання тих корпусів, де нема монахів.