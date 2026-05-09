Парад у Москві: Путін виступив перед військовими (відео)

У столиці країни–агресора розпочався військовий парад. На трибунах поруч із російським диктатором Володимиром Путіним традиційно з’явився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Попри спробу продемонструвати єдність та міць, захід проходить в умовах максимальних заходів безпеки та очевидного дефіциту сучасної техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Володимир Путін прибув на Красну площу в супроводі Олександра Лукашенка. Присутність білоруського диктатора залишається ледь не єдиним підтвердженням «міжнародної підтримки» Кремля на подібних заходах. Склад гостей цього року знову є вкрай обмеженим, що підкреслює міжнародну ізоляцію Росії через агресію проти України.

Цьогорічний парад максимально інтегрований у контекст так званої «спецоперації». У трансляції заплановані включення з розрахунків пунктів управління, які безпосередньо задіяні у вбивствах українців.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично визнав, що інтерес до параду 9 травня у Москві суттєво впав. Про це він сказав під час зустрічі з диктатором Путіним