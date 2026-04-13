Поминальні дні у Києві: влада звернулася до містян із проханням

Квітковий базар перед входом у кладовище «Лісове» у Києві

У поминальні дні на кладовищах Києва різко зростає кількість штучних квітів і вінків, більшість із яких виготовлені з пластику, синтетичних матеріалів та металу

Напередодні поминальних днів Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА звернувся до мешканців столиці з проханням проявити екологічну відповідальність. Основна проблема – величезна кількість штучних квітів та вінків, які щороку накопичуються на кладовищах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У чому небезпека?

Більшість ритуальної атрибутики виготовлена з пластику, металу та синтетики. Ці вироби не підлягають переробці та мають тривалий негативний вплив на природу:

Забруднення : Під дією сонця та дощу пластик руйнується, перетворюючись на мікропластик, що потрапляє у ґрунт і підземні води.

: Під дією сонця та дощу пластик руйнується, перетворюючись на мікропластик, що потрапляє у ґрунт і підземні води. Токсичні викиди : Відходи вивозять на полігони або спалюють, що забруднює повітря небезпечними речовинами.

: Відходи вивозять на полігони або спалюють, що забруднює повітря небезпечними речовинами. Шкода фауні: Легкі елементи вітер розносить у зелені зони та водойми, де вони шкодять тваринам і птахам.

Чим замінити пластик?

Для зменшення негативного впливу на довкілля Департамент рекомендує відмовитися від використання штучних квітів на користь екологічних альтернатив.

Фахівці рекомендують обирати екологічні альтернативи, які відповідають традиціям вшанування пам’яті без шкоди для довкілля:

живі квіти;

висадку багаторічних рослин або декоративних кущів;

композиції з натуральних матеріалів (сухоцвіти, хвоя) без пластикових елементів.

Зазначається, що такий підхід сприятиме зменшенню утворення відходів і збереженню природного середовища.

У Департаменті закликають киян дотримуватися принципів екологічної відповідальності та долучатися до формування екологічно свідомих традицій вшанування пам’яті.

Нагадаємо, Українська православна церква останні роки перед поминальними днями звертається до вірян з проханням не приносити на могили рідних штучні квіти. Українські священики нагадують, що пластикове сміття дуже шкідливе для навколишнього природного середовища. Церква закликає покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, які забруднюють нашу планету.