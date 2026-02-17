Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом
14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака
фото: АР

Обвинувачений долучився до нього по відеозв’язку з колонії суворого режиму

Підозрюваний у масовій стрілянині на єврейському фестивалі на пляжі Бонді в Австралії вперше постав перед судом після виписки з лікарні. Йдеться про 24-річного Навіда Акрама, якого обвинувачують у вбивстві 15 людей і скоєнні терористичного акту під час святкування Хануки 14 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Засідання відбулося 16 лютого в місцевому суді Даунінг-центру, а сам обвинувачений долучився до нього по відеозв’язку з колонії суворого режиму Goulburn, що розташована приблизно за 200 кілометрів від міста.

Акрам не визнав себе винним за висунутими обвинуваченнями. Під час короткого слухання суд зосередився на продовженні заборони на розголошення особистих даних загиблих і постраждалих, які не погодилися публічно називати себе.

Адвокат підозрюваного Бен Арчболд заявив журналістам біля будівлі суду, що його клієнт почувається настільки добре, наскільки це можливо після подій, і наразі зарано говорити про можливий намір визнавати провину.

Під час нападу Акрам був поранений, а його батько, 50-річний Саджид Акрам, загинув у перестрілці з поліцією після інциденту. Слідство триває.

Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост.

Поліція Австралії висунула 24-річному нападнику, який разом із батьком відкрив вогонь, обвинувачення у 59 правопорушеннях. Серед них – здійснення терористичного акту, 15 пунктів за вбивство, 40 – за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, використання зброї з наміром завдати шкоди, публічна демонстрація забороненої символіки терористичної організації та розміщення вибухівки біля будівлі.

До слова, серед загиблих внаслідок теракту у місті Сідней, який стався у грудні 2025 року під час святкування єврейського свята Ханука, шестеро людей мали українське походження.

Читайте також:

Теги: теракт суд Австралія слідство вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
17 сiчня, 08:36
У барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана у ніч на Новий рік спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 40 людей
Смертельна пожежа на курорті у Швейцарії: відкрито кримінальне провадження
30 сiчня, 01:25
Окрема увага журналістів прикута до фрагментів, у яких у зв’язку з Трампом згадуються молоді жінки або дівчат
Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна
30 сiчня, 23:33
Джон Холфорд, власник похоронного бюро «Return to Nature», та його дружина Кері
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
8 лютого, 02:31
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
Поліція затримала трьох співробітників ТЦК через смерть чоловіка після побиття
8 лютого, 03:57
Сторона Владислава Гераскевича розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про його дискваліфікацію
Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію
13 лютого, 18:55
Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно розпочала судову тяганину з Гарвардським університетом
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Вчора, 18:02
Під час досудового розслідування встановлено, що підлітки зафіксували напад на чоловіка на відео
Резонансне вбивство на Харківщині: троє підлітків отримали 12 років ув’язнення
30 сiчня, 18:13
Правоохоронцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду
Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
3 лютого, 11:20

Соціум

Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом
Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу: є загиблі та поранені
У США сталася стрілянина під час шкільного хокейного матчу: є загиблі та поранені
У Бразилії перекинувся автобус із працівниками: шестеро загиблих і десятки поранених
У Бразилії перекинувся автобус із працівниками: шестеро загиблих і десятки поранених
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
Мільйони в багажнику: у Хорватії поліція затримала українця, який намагався вивезти купу готівки
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT
Рекрутери «Вагнера» вербують європейців для терактів у Європі – FT

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua