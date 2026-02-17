Теракт у Сіднеї під час Хануки: підозрюваний вперше постав перед судом

Обвинувачений долучився до нього по відеозв’язку з колонії суворого режиму

Підозрюваний у масовій стрілянині на єврейському фестивалі на пляжі Бонді в Австралії вперше постав перед судом після виписки з лікарні. Йдеться про 24-річного Навіда Акрама, якого обвинувачують у вбивстві 15 людей і скоєнні терористичного акту під час святкування Хануки 14 грудня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Засідання відбулося 16 лютого в місцевому суді Даунінг-центру, а сам обвинувачений долучився до нього по відеозв’язку з колонії суворого режиму Goulburn, що розташована приблизно за 200 кілометрів від міста.

Акрам не визнав себе винним за висунутими обвинуваченнями. Під час короткого слухання суд зосередився на продовженні заборони на розголошення особистих даних загиблих і постраждалих, які не погодилися публічно називати себе.

Адвокат підозрюваного Бен Арчболд заявив журналістам біля будівлі суду, що його клієнт почувається настільки добре, наскільки це можливо після подій, і наразі зарано говорити про можливий намір визнавати провину.

Під час нападу Акрам був поранений, а його батько, 50-річний Саджид Акрам, загинув у перестрілці з поліцією після інциденту. Слідство триває.

Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост.

Поліція Австралії висунула 24-річному нападнику, який разом із батьком відкрив вогонь, обвинувачення у 59 правопорушеннях. Серед них – здійснення терористичного акту, 15 пунктів за вбивство, 40 – за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, використання зброї з наміром завдати шкоди, публічна демонстрація забороненої символіки терористичної організації та розміщення вибухівки біля будівлі.

До слова, серед загиблих внаслідок теракту у місті Сідней, який стався у грудні 2025 року під час святкування єврейського свята Ханука, шестеро людей мали українське походження.