Захід, на якому був присутній президент Польщі, хотів зірвати чоловік, одягнений як священник

У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі

У США невідомий чоловік, який переодягнувся у священника, намагався прорватися до президента Польщі Кароля Навроцького. Як пише «Главком» про це повідомило видання tvp.info.

Зазначається, що інцидент стався під час служби у храмі Дойлстауна у Пенсільванії. «Під час меси з’явився фальшивий священник. Чоловіка швидко помітили. Спочатку один зі священників, які брали участь у месі, вивів його з вівтарної зони. Потім його перехопили служби безпеки. Винного порушника порядку непомітно вивели, і меса продовжилася без перерви», – йдеться у статті.

У чоловіка при собі не було якихось небезпечних предметів, але він чинив опір. Порушника затримали працівники служби безпеки.

Свідком того, що сталося, став головний редактор польської газети Fakt Михайло Водзінський.

Згідно з висновками, порушник не був священнослужителем – після допиту його відпустили. «Ситуація, хоч і була своєрідною, жодної миті не загрожувала безпеці нашого глави держави», – повідомив Водзінський, який був присутній на місці події.

За його словами, затриманий відомий місцевій польській громаді, оскільки раніше вже заважав вірянам, проте за священника він видав себе вперше.

