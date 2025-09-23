Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
Захід, на якому був присутній президент Польщі, хотів зірвати чоловік, одягнений як священник
колаж із відкритих джерел

У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі

У США невідомий чоловік, який переодягнувся у священника, намагався прорватися до президента Польщі Кароля Навроцького. Як пише «Главком» про це повідомило видання tvp.info.

Зазначається, що інцидент стався під час служби у храмі Дойлстауна у Пенсільванії. «Під час меси з’явився фальшивий священник. Чоловіка швидко помітили. Спочатку один зі священників, які брали участь у месі, вивів його з вівтарної зони. Потім його перехопили служби безпеки. Винного порушника порядку непомітно вивели, і меса продовжилася без перерви», – йдеться у статті.

У чоловіка при собі не було якихось небезпечних предметів, але він чинив опір. Порушника затримали працівники служби безпеки.

Свідком того, що сталося, став головний редактор польської газети Fakt Михайло Водзінський.

Згідно з висновками, порушник не був священнослужителем – після допиту його відпустили. «Ситуація, хоч і була своєрідною, жодної миті не загрожувала безпеці нашого глави держави», – повідомив Водзінський, який був присутній на місці події.

За його словами, затриманий відомий місцевій польській громаді, оскільки раніше вже заважав вірянам, проте за священника він видав себе вперше.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не вагатиметься збивати об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу, але буде більш обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними. 

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав удари українськими дронами по РФ, зазначивши, що такі операції ЗСУ прискорюють кінець імперської епохи.

Читайте також:

Теги: Польща США президент чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
27 серпня, 21:22
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
1 вересня, 22:45
За словами Гегсета, Вашингтон має намір перебудувати свою армію, відновити бойовий дух і механізми стримування
Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю
3 вересня, 17:23
Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження
Польща та Україна обговорили перехоплення російських дронів авіацією НАТО
11 вересня, 02:32
Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
12 вересня, 09:26
США розглядають можливість заборони іранцям робити покупки в Costco під час засідання ООН
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
5 вересня, 13:58
Російський безпілотник «Гербера» було знайдено в Польщі
Атака на Польщу: ракети по $2,8 млн збивали російські дрони за $10 тис.
10 вересня, 20:56
Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій
Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів
18 вересня, 14:40
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
19 вересня, 03:50

Політика

Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання
Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання
Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому
Президент Палестинської автономії розповів, яку роль відіграватиме ХАМАС у майбутньому
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта
Українська діаспора – проросійська? Як голосуватимуть українці на виборах в Молдові: прогноз експерта

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua