Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих

Серед постраждалих від нічної атаки четверо дітей

Внаслідок нічної атаки на місто Вишгород Київської області зросла кількість постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську ОВА.

Наразі відомо про смерть одної людини. Згідно з повідомленням Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких – четверо дітей.11 постраждалих госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками, осколковими пораненнями, травмами кінцівок та отруєнням продуктами горіння. Вся необхідна медична допомога надається.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла через російську атаку. Місцева влада спільно з ОВА займається тимчасовим розселенням евакуйованих мешканців.

Загалом у місті зафіксовано пошкодження ще двох багатоповерхових будинків, 14 приватних будинків, одного підприємства та сім автомобілів. На місці події працюють усі служби, включно з психологами, які надають підтримку постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада місто Вишгород на Київщині зазнало ворожого удару, який призвів до масштабної пожежі у житловому секторі. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначають рятувальники, вогонь охопив значну частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Вигоріли квартири з 1-го до 6-го поверху. Вікна багатьох квартир перетворилися на чорні провалля, а внутрішні приміщення повністю знищені вогнем.