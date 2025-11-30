Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих
На місці події працюють усі служби
фото: ДСНС Київщини

Серед постраждалих від нічної атаки четверо дітей

Внаслідок нічної атаки на місто Вишгород Київської області зросла кількість постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську ОВА.

Наразі відомо про смерть одної людини. Згідно з повідомленням Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких – четверо дітей.11 постраждалих госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками, осколковими пораненнями, травмами кінцівок та отруєнням продуктами горіння. Вся необхідна медична допомога надається.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла через російську атаку. Місцева влада спільно з ОВА займається тимчасовим розселенням евакуйованих мешканців.

Загалом у місті зафіксовано пошкодження ще двох багатоповерхових будинків, 14 приватних будинків, одного підприємства та сім автомобілів. На місці події працюють усі служби, включно з психологами, які надають підтримку постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, у ніч на 30 листопада місто Вишгород на Київщині зазнало ворожого удару, який призвів до масштабної пожежі у житловому секторі. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначають рятувальники, вогонь охопив значну частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Вигоріли квартири з 1-го до 6-го поверху. Вікна багатьох квартир перетворилися на чорні провалля, а внутрішні приміщення повністю знищені вогнем.

Читайте також:

Теги: Київщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щонайменше шестеро людей отримали поранення
У Вишгороді пожежа знищила квартири на шести поверхах (відео)
Сьогодні, 09:04
Попередній обстріл, 14 листопада, тварина змогла пережити, оскільки тоді ще не повністю відійшла від дії наркозу
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
26 листопада, 16:09
Жителька Стінок Галина, яку евакуювали військові
Військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру
23 листопада, 19:15
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
21 листопада, 12:43
Рязанський НПЗ постраждав від вогневого ураження ЗСУ
Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ
20 листопада, 15:21
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
Комбінований обстріл України. Повітряні сили повідомили, чим били окупанти
19 листопада, 10:30
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36
Музей у Пирогові є одним із найбільших етнографічних музеїв просто неба в Європі
Офіс Генпрокурора захистив від забудови музей в Пирогові
11 листопада, 08:36
Правоохоронці Київщини розслідують обставини ДТП на Білоцерківщині
На Київщині у ДТП травмувались мати з неповнолітнім сином
4 листопада, 04:42

Новини

Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих
Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих
У Вишгороді пожежа знищила квартири на шести поверхах (відео)
У Вишгороді пожежа знищила квартири на шести поверхах (відео)
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади

Новини

Папа Лев прибув до Лівану із посланням миру
Сьогодні, 09:39
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua